Встреча акима Лисаковска Абая ИБРАЕВА с населением города была запланирована на июнь. Но в акимат поступило коллективное обращение горожан, недовольных повышением тарифа на коммунальные услуги. Под письмом подписался 821 лисаковчанин. Поэтому решили провести внеочередную встречу 28 мая в городском центре культуры и спорта.

И все время платим, а цены растут...

Как пояснил на встрече главный инженер ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" Александр СЕНЧЕВ, в этом году тариф меняли дважды: в начале января и начале апреля. По данным ГКП, для населения тепловая энергия подорожала на 17,2%, услуги водоснабжения - на 28,4%, услуги по отводу и очистке сточных вод - на 34,9%.

- Тарифы утверждает Комитет естественных монополий, - подчеркнул Сенчев. - Часто задаваемый вопрос - с чем связан ежегодный рост? Тариф должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению услуги. Основные статьи расходов - это траты на сырьё и материалы (куда входят газ, вода и электроэнергия), затраты на оплату труда, амортизация, затраты на ремонт, услуги транспорта и прочие услуги. При утверждении тарифа мы готовим заявку в КРЕМ, где обосновываем свои расходы. Департамент изучает документы и решает, на сколько можно увеличить тариф. Также мы имеем право направить заявку на увеличение тарифа, если увеличились затраты на газ и электричество или зарплаты наших сотрудников. В этой связи тарифы меняются дважды в год: в январе - по предельному уровню, в течение года - в связи с ростом цены сырья.

Сенчев подчеркнул, что в Лисаковске тариф на тепло - практически самый низкий в регионе после Костаная. А по водоснабжению и водоотведению Лисаковск среди других городов области - на 3-м месте.

- Я обращаю ваше внимание на то, что более 7 млрд было потрачено на ремонт сетей - это большие бюджетные деньги, которые не входят в тариф, - добавил Абай Ибраев. - То есть, в тариф включены только текущие затраты предприятия. Кроме того, мы за счёт городского и областного бюджета помогаем предприятию. За последние 4 года купили 10 единиц техники на сумму 410 млн тенге. Это тоже не ложится в тариф. А если посмотреть на структуру затрат, то там более 40% - это траты на газ и свет. Вторая крупная статья - зарплаты. Мы специально сделали таблицу - слесарь получает 210 000 тенге, а на руки он получает ещё меньше. У нас есть риск, что с предприятия начнут уходить специалисты. Мы стараемся сокращать рост цен для населения, увеличивая тариф для юридических лиц и бюджетных организаций. Нам приходится так делать, чтобы не было резкого роста цен для людей.

У населения, конечно же, возникли вопросы. Марина МЕНЯЕВА отметила, что за деньги, выделенные на ремонт, "можно было заново построить теплосети".

- Тариф вырос очень сильно, а работы не видно, - сказала она. - Сейчас опять раскопаете, и всё лето будут стоять эти ямы, которые нужно обходить или перепрыгивать. А зимой спохватитесь и закопаете. Почему? Потому что осенью идёт двойной тариф на оплату. Так? Я согласна, что в ПХО маленькие зарплаты. Но что-то же нужно с этим делать.

Абай Ибраев ответили, что за счёт ремонта удалось добиться самого низкого износа сетей среди городов Костанайской области.

- Ежегодно нам приходится копать. Почему? Городу официально 54 года. А коммунальные сети ещё старше, - сказал Ибраев. - Сейчас наступил период, когда нужен ремонт. Большие ремонты позволили снизить износ. Мы последние 4 года активно копали, поэтому в этом году у нас нет проектов внутри города. Мы будем внутри заниматься благоустройством. А сети ремонтировать планируем за пределами города. Поэтому летом прыгать через ямы не придётся. Что касается тарифов. У нас на одну котельную 14 000 потребителей. В Костанае - больше 230 000 человек. Соответственно, там проще сдерживать тарифы. Но, тем не менее, мы остаёмся на уровне Костаная. Да, ремонт сетей дорогой. Но это не мы придумали эти цены, все затраты проходят экспертизу.

Оставляет желать лучшего

Вопросы у населения вызывает и качество воды. Жалобы можно разделить на две части. Первая - о неприятном запахе от воды. Вторая - приходится сливать в канализацию литры холодной воды, прежде чем из крана пойдёт горячая.

Аким Лисаковска подчеркнул, что в 2022 году поменяли систему очистки воды.

- Мы используем диоксид хлора, мы - первое предприятие в Казахстане, которое его использует, - добавил Сенчев. - Это новая технология. Вода по качеству соответствует санитарным нормам. Если есть проблемы адресно, бывают вторичные загрязнения - то это уже на разводящих сетях. По магистральным сетям у нас 95% процентов труб заменены на полиэтилен, по городу - тоже. Возможно, проблемы возникают внутри домовых сетей. Можете обратиться к нам - приедут специалисты и отберут пробы воды. В целом по городу жалоб на питьевую воду нет. Я ездил по разным городам - у нас качество воды лучшее.

Блогер Азамат КАРИМОВ, он был инициатором сбора подписей для проведения встречи, спросил - знают ли на предприятии о неприятном запахе из крана?

- Мы заключили договор с костанайским филиалом Национального центра экспертизы, пробы отбирали в нескольких источниках, анализ показал, что горячая вода соответствует нормам, - ответил главный инженер ГКП. - Сейчас запаха нет. Ситуация под контролем. Возможно, это связано с температурной разницей. Летом температура горячей воды ниже, чем в отопительный сезон.

- В чём причина запаха? Почему он сначала был, потом исчез? - уточнял Каримов. - Откуда там запах сероводорода? Почему в других городах нет такой проблемы? Это же не проблема одного дома, а всего города. Может ли этот запах вернуться?

- Появление посторонних запахов возможно, - ответил Сенчев. - Чем выше температура, тем в стальных трубах выше риск появления запаха. Но это никак не влияет на здоровье. Сероводорода в воде не обнаружено. Мы можем вам предоставить результаты анализа. Мы не исключаем, что с наступлением отопительного сезона запах вернётся. Но мы делаем всё, что зависит от нас. Мы заменили герметик в аккумуляторном баке.

Азамат Каримов попросил акима Лисаковска взять этот вопрос под особый контроль.

- Почему у нас с горячего крана течёт холодная вода? - спросила Лариса УКОЛОВА. - Чтобы вода стала горячей, нужно спустить в трубу очень много холодной воды. И дело не только в том, что мы платим за спуск воды. Мы же тратим её впустую, хотя должны её экономить.

- Лисаковск построен по ленинградскому проекту, который предусматривает открытый водоразбор, - ответил Александр Сенчев. - Это значит, что летом вода подаётся по одной трубе без циркуляции. И разбор происходит напрямую из тепловой сети. Чем меньше мы будем пользоваться этой водой, тем быстрее она будет остывать, застаиваться с характерным запахом. Да, 20–30 лет назад такой проблемы не было. Но тогда не было водонагревателей и бойлеров. И сейчас, когда мы мониторим ситуацию, мы видим, как в доме из 100 квартир 70 не передают показания горячей воды. Это говорит о том, что они пользуются водонагревателями. О чём мы тогда говорим? Если дом пользуется горячей водой - тогда она и будет горячей.

Аким Абай Ибраев сказал, что "проблема имеет место быть", но "пока приходится не мириться, а признавать наличие этой проблемы". Решить ее реконструкция теплоисточника котельной, но это потребует колоссальных финансовых затрат - понадобится провести третью трубу по всему городу.

Фото Георгия ГОВОРОВА