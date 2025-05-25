Салат из разряда «ну хочется чего-нибудь такого». Подсмотрев в Instagram у кулинарного блогера voroshirin, который позиционирует себя как человека, вечно стремящегося похудеть, но не теряющего при этом своеобразного чувства юмора. И вкуса.

Простушка-свекла и благородный голубой сыр удачно сошлись в этом салате

Салат из свеклы я решила делать... из-за хурмы. В недрах морозилки затерялась одна, параллельно занятный рецепт нашелся.

Делаем салат из отварной или запеченной свеклы. Режем ее кубиками, как на винегрет. Подмороженную хурму, пока не размякла, очищаем от шкурки, режем на примерно такие же кусочки, как свеклу. И сразу их соединяем, потому что хурма после морозилки неминуемо начнет расползаться.

Еще автор в этот салат кладет сыр с благородной голубой плесенью Danablu. Наверняка можно использовать любые плесневые сыры - рокфор, горгондзолу, но у меня нашелся датский. Так что от рецепта в этой части я не отошла. Сыр надо вилочкой накрошить в смесь свеклы и хурмы.

Сделать соус-заливку из меда, готовой зернистой горчицы, лимонного сока и оливкового масла. Выложить салат на тарелку и полить заправкой. При еде перемешивать, тогда солоновато-пряный вкус сыра объединит по-разному сладковатые ингредиенты. У voroshirin нашлись, как рояль в кустах, еще обжаренные тыквенные семечки. У меня их не было. Я съела салат без них. И было мне вкусно.

Ремарки. Хурма у меня была маленькая. И я своей властью добавила к свекле парочку нарезанных мандариновых долек. И скажу вам, что в компании со свеклой и голубым сыром цитрус оказался на высоте. Не испортил песню. Даже напротив.

Еще нюанс. Мед у меня был очень густой, соединяя его с оливковым маслом, горчицей и лимонным соком, я так усердно работала ложкой, что чуть было не получила майонез. А заливка должна быть текучей. Поэтому либо слегка подогрейте мед в микроволновке, либо имейте жидкий. Можно, наверно, вместо меда использовать гранатовый сироп, но я не пробовала.

Ингредиенты

На 2 среднего размера свеклы - 1 хурма (размером со свеклу), 30 г голубого сыра, для заливки - 1 ч. ложка меда, 2 ч. ложки зернистой горчицы, 1 ст. ложка лимонного сока, 3 ст. ложки оливкового масла

Фото Доры ГОЛОДНОЙ