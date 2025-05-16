По прогнозам синоптиков, в субботу, 17 мая, на юге, востоке и в центральной части области, ожидаются дождь, гроза, местами шквал, град. Ночью и утром на западе и севере будет туман.

В воскресенье, 18 мая, по области пройдут грозовые дожди, особенно сильные на севере и востоке. Местами шквал, град.

В понедельник, 19 мая, грозовые дожди ожидаются на севере и востоке области в ночное время.

В Костанае в ближайшие трое суток облачно, без осадков.

- Ночью в субботу на большей части территории области будет 8-13 градусов, на юге 16 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём воздух прогреется до 16-21, на юге до 25 градусов. Ночь на воскресенье будет более прохладной: 5-10°С, на юге 13°С. В дневное время термометры покажут 13-18°С. В понедельник ночью будет 3-8°С, днём столбики термометров достигнут отметок 18-23°С, на юге будет теплее: 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 10-12°С, днём 18-20°С. В воскресенье: ночью 8-10°С, днём 16-18°С. В понедельник: ночью 5-7°С, днём 21-23°С.

Ветер в субботу ожидается северо-восточный скоростью 9-14 м/с, днем на юге, востоке и в центральной части области усиления до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник будет северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, север и востоке. В воскресенье днём отдельные порывы будут достигать скорости 28-30 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ