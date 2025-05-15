В четырех городах Казахстана прошли четвертьфинальные матчи Кубка Казахстана по футболу, в одном из которых «Тобол» играл в Туркестане с местным «Тураном».

Давид Энен принимает поздравления после открытия им счета / Фото instagram.com/fctobol

На кубковый матч в стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Туркестан Арена» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Темирлан Ерланов, полузащитники Наурызбек Жагоров, Цотне Мосиашвили, Эссьен Эдедем и Ахмед Эль-Мессауди и нападающие Жаслан Жумашев, Давид Энен и Ислам Чесноков, выведший команду с капитанской повязкой.

На четвертой минуте «Тобол», завладевший мячом с первых минут встречи, заработал угловой удар, но его розыгрыш обострения не принес. Хозяева на 9-й минуте провели атаку по левому краю, откуда узбекистанский полузащитник «Турана» Бехрузбек Аскаров сделал подачу низом во вратарскую площадку, но первым на мяче был вратарь «Тобола». А на 13-й минуте белорусский полузащитник хозяев Игорь Стасевич прострелил с правого края, но никто из игроков обеих команд не дотянулся до мяча.

На 19-й минуте атака «Тобола» по центру завершилась передачей Эль-Мессауди в штрафную площадь на ход Энену, но у того в последний момент броском в ноги забрал мяч белорусский вратарь туркестанцев Егор Хаткевич. Через три минуты после передачи Чеснокова прорывался справа в штрафную площадь Жумашев, но белорусский защитник хозяев Руслан Юденков в подкате выбил мяч.

«Тобол» продолжал большую часть времени владеть мячом на половине поля соперника, проводя опасные проходы, но до ударов по воротам дело не доходило. «Туран» же в основном действовал на контратаках.

На 43-й минуте подключившийся к атаке Ндиайе с левого края сделал передачу Жагорову, который отдал мяч правее Мосиашвили, а тот пробил с подступов к дуге штрафной площади низом в левый угол ворот, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот. Этот момент стал, пожалуй, первым опасным в игре в первом тайме. А перед самым перерывом Ндиайе вновь подключился к атаке и заработал угловой удар на левом фланге. И после подачи Чеснокова от углового флажка Ерланов с линии вратарской площадки пробил головой в левый нижний угол ворот, но Хаткевич успел среагировать и в падении выбил мяч практически с линии ворот.

В течении первых десяти минут второй половины игры «Тобол» трижды зарабатывал штрафные удары в одном и том же месте - на левом краю недалеко от центральной линии. Но со всеми тремя розыгрышами стандартов защитники хозяев успешно справились. «Туран» ответил на 57-й минуте ударом Аскарова из района левого угла штрафной площади, но Бусурманов в падении уверенно забрал мяч.

На исходе часа игры Ерланов, прерывая контратаку хозяев, выбил головой мяч от своей штрафной площади. Его остановил грудью на левом краю Мосиашвили, перекинул через полузащитника «Турана» Абинура Нурымбета и сделал передачу к центральной линии Чеснокову. Получив ответную передачу, Мосиашвили отдал мяч в центр Эль-Мессауди, который перевел его налево Энену. Нападающий «Тобола» сместился вдоль линии штрафной площади вправо и из-под ноги узбекистанского защитника хозяев Одилбека Абдумажидова пробил в дальний угол, и мяч влетел в сетку ворот впритирку со штангой - 0:1.

На 61-й минуте «Тобол» заработал угловой удар на правом фланге, защитники выбили мяч после подачи Чеснокова, после чего туркестанский клуб организовал контратаку по правому краю, но после подачи в штрафную площадь мяч оказался в итоге в руках у Бусурманова. Вскоре «Туран» заработал штрафной удар в центральном круге, а после его розыгрыша хозяева перевели мяч на левый край, откуда узбекистанский нападающий хозяев Шохбоз Умаров сделал подачу во вратарскую площадку своему соотечественнику Аскарову, но Бусурманов опередил того и в падении поймал мяч.

Последовал быстрый ответ по правому флангу, после которого «Тобол» заработал угловой удар. А перед его розыгрышем Жумашева и Энена заменили на поле соответственно Роман Асранкулов и Александр Зуев. После розыгрыша стандарта защитники выбили мяч, как и через три минуты при розыгрыше штрафного удара в девяти метрах от правого угла штрафной площади.

А вот розыгрыш еще через три минуты очередного углового удара на правом фланге получился очень опасным. После подачи Чеснокова на дальнюю штангу Эль-Мессауди с линии вратарской площадки головой пробил в нижний угол ворот, но вратарь «Турана» в падении поймал мяч на линии ворот.

Игроки «Тобола» поздравляют Ивана Миладиновича с забитым голом / Фото instagram.com/fctobol

На 77-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар у левого углового флажка за снос Зуева. Сам пострадавший сделал подачу верхом со стандарта, и Эль-Мессауди с той же точки, что и в предыдущем моменте, пробил головой по воротам, но мяч попал в перекладину и отлетел в поле. Выйти за пределы штрафной площадки не дал мячу Миладинович, точно пробивший с разворота в левый угол ворот и удвоивший преимущество гостей - 0:2.

Исход матча стал очевидным, а на 81-й минуте Ндиайе заменил Мейрамбек Калмырза, и вместо Эль-Мессауди на поле вышел Асхат Тагыберген.

Через пять минут Калмырза от своей половины поля от штрафной площади сделал длинную диагональную передачу на правый край переместившемуся туда Жагорову. Тот отдал мяч Чеснокову, который отправил его верхом от угла штрафной площади во вратарскую площадку на ход Зуеву. Однако первым на мяче был вратарь хозяев. В ответной атаке «Туран» заработал угловой удар на левом фланге, который хозяева разыграли, после чего Стасевич пробил верхом в дальний угол ворот, но Бусурманов в прыжке поймал мяч.

Ислам Чесноков и Жаслан Жумашев с болельщиками «Тобола» на «Туркестан Арене» / Фото instagram.com/fctobol

На 86-й минуте вместо Мосиашвили на поле вышел Виктор Брага, и через две минуты «Тобол» заработал угловой удар на правом краю атаки. После подачи Тагыбергена защитники выбили мяч, но его отобрал у Стасевича у левой боковой линии Жагоров и отдал Асранкулову, который сделал подачу в штрафную площадь, но там защитники опередили Чеснокова и вновь выбили мяч подальше от своих ворот. А на последних секундах основного времени «Тобол» заработал свой седьмой угловой удар.

После матча главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ был краток:

- Хотелось бы поблагодарить команду за самоотдачу. Во втором тайме добились нужного результата, показав качественный и хороший футбол.

В полуфинале Кубка РК костанайский клуб встретится со столичным «Женисом», который сенсационно победил «Астану» по результатам послематчевых пенальти (1:1 - в основное время, 4:3 - по пенальти).

Во втором полуфинале встретятся «Ордабасы», выигравший в Шымкенте у «Кайрат» со счетом 1:0, и «Кызылжар», который на своем поле победил в серии пенальти «Елимай» - 0:0, 3:1 (пенальти).

Полуфиналы пройдут в июне и будут состоять из двух матчей.

А 17 мая «Тобол» в рамках 9-го тура чемпионата РК будет принимать в Костанае «Ордабасы».