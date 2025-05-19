Когда в нашей детско-юношеской библиотеке меня попросили написать несколько слов об учрежденном Национальном дне книги, я почувствовал прилив вдохновения. Ведь этой весной мне привелось выступать перед сотрудниками этой библиотеки по поводу некоторых вопросов современного библиотечного и печатного дела. Но написав то, что от меня требовалось, почувствовал, что сказано совсем не все.

Книги на помойке

Прежде всего поясню, почему вопрос Книги важен для меня лично. Мое детство прошло среди книг. Мои родители обладали огромной библиотекой - в нашей квартире было суммарно 14 книжных полок, некоторые заставлены в два ряда. И это не считая отдельной полки с мамиными нотами. Чтение было важной составляющей нашей домашней жизни.

Арсений Великород: «Почему книга не может быть издана в электронном виде? Конечно, может» / Фото из личного архива

Мое детство проходило в атмосфере 90-х. С точки зрения человека читающего, эта эпоха была отмечена явлением редкого порядка - книжными развалами на помойках. Выкидывались, очевидно, целые библиотеки. С точки зрения культуры это что-то значило (на самом деле - страшное). Но в тот момент для меня это было удобным случаем заиметь те книжки, которые меня интересовали, но были недоступны.

Так были найдены некоторые издания по технике. Например, экземпляр военного учебника «Техника связи» 1959 года под редакцией Дерюгина и Пименова, в котором была освещена схемотехника ранних советских радиостанций и аппаратуры телеграфирования. Не менее знаменателен для меня был день, когда отец принес с улицы толстенный, в 500 страниц, учебник по физике Эйхенвальда издания 1930-х. Однажды отец нашел антикварное издание «Мертвых душ» Н. В. Гоголя дореволюционного года выпуска. Переплет рассыпался, обложка и страницы в некоторых местах были заляпаны грязью. Осторожно отмыв ее и просушив книгу, мы увидели, что найдено сокровище - почти все страницы были в сохранности.

В общем, удивительное и страшное было время. Но оно стремительно кончилось с началом 2000-х. Видимо, все, что можно, уже выкинули. Много позже, в 2012 году, я, сам не зная того, спасу от пожара многотомное собрание сочинений Л. Н. Толстого 1911 года, найденное в куче книг на полу чердака одной дачи, которую снимали мои друзья. Состояние некоторых томов было просто ужасное - обложка покороблена влажностью, местами видны следы плесени. Хозяин дачи сказал: все, что мы обнаружим на участке и в доме, можем выкинуть или забрать себе. Поэтому я решил, что это издание мне нужно. Забрал домой, просушил и привел в порядок, насколько это возможно. Через 4 месяца дача сгорела дотла - дымоход газового котла прохудился в межэтажном перекрытии. Все рассказанное - мой личный опыт, капля в море. Сколько таких книг так и не было спасено?

Отдельно стоит упомянуть гибель книг как в малых, так и в больших академических библиотеках по разным причинам. Большим шоком для меня стало «открытие» пожара в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге в 1988 году - катастрофы, последствия которой до сих пор остаются в полной мере не оценены. Здесь я адресую любопытного читателя к документальному фильму Виктора Семенюка «Дым отечества», который вышел в том же 1988 году. Следующей печальной вехой стал пожар в библиотеке ИНИОН РАН в Москве 30 января 2015 года.

После пожара в 1988 году академик Дмитрий ЛИХАЧЕВ написал:

- Я уже не раз говорил, библиотеки и архивы всегда стоят в ряду культурных ценностей на самом высоком месте. Если вдруг погибнут иные центры культуры, то она все же возродится, если сохранятся библиотеки. Но сейчас под угрозой именно они.

Эта мысль актуальна и сегодня. Библиотеки - это последний форпост культуры.

Баланс между бумагой и цифрой

Если Национальный день книги может показаться публике какой-то формальностью, то с точки зрения объявленных вместе с ним мер по поддержке книжного дела и можно сделать вывод, что это не так.

Был сформирован очень важный и полезный, на мой взгляд, тезис - сохранение определенного баланса между бумажным и цифровым миром. Сохранение печатной книги - это прекрасная инициатива. И очень хотелось бы, чтобы современное книгопечатание сохраняло качество и держало марку. На некоторые сегодняшние издания посмотришь и ужасаешься качеству бумаги и набору. В тоже время весьма посредственное издание дневников Альбера Камю 1990 года выпуска, которое есть у меня, всегда приятно читать. Эту книгу приятно держать в руках - использована качественная бумага, использовано качественное оформление текста.

Академик Лихачев писал по этому поводу:

- Перестанет ли существовать книга? Не заменится ли она приборами, демонстрирующими или читающими текст? Конечно, приборы (аппараты) очень нужны. Было бы прекрасно, если бы геолог мог захватить с собой сто, тысячу справочников в экспедицию в спичечной коробке или зимовщик взять с собой большую библиотеку просто для чтения. Аппарат (прибор) может быть чрезвычайно удобным, но все же книга - живая. Самое мною любимое в книге - шрифт, которым она напечатана, наборный титул, четкая печать, любовно сделанный переплет.

Но очевидно, что, кроме печати новых книг, важно сохранение старых, а также обеспечение легкости доступа к ним. В заявленных инициативах проявляется позитивная направленность усилий на преодоление сохраняющейся взаимной глухоты между бумажным и цифровым миром печатного слова, которая остается в наши дни недооцененной.

И эта проблема особенно остро стоит для библиотек. Процесс цифровизации их фондов продвигается весьма медленно, в том числе и по причине отсутствия профессионального оборудования для этих целей. Поэтому объявленная задача модернизации библиотек, их оснащение техникой является шагом в направлении создания того самого баланса. Ведь уже сегодня по всему миру находятся редкие издания, доступ к которым подчас получить не так просто без визита в библиотеку. Свободный доступ к информации, в том числе к старым изданиям, - это приоритет для образования и науки.

Не обрывать связь

Необходимо движение и в обратную сторону. Я говорю про заботу о сохранности внепечатных цифровых источников. Раньше вопрос ссылки на тот или иной материал состоял в том числе из задачи найти этот текст, то есть найти книгу, журнал или газету, конкретный ее экземпляр. Без этого было сложно, как минимум, правильно оформить список литературы. Иногда для этого нужно было организовать поиски по многим библиотекам.

Однако и сегодня эта проблема остается актуальной, несмотря на существование интернет-библиотек и продаж электронных версий статей и книг. Здесь и вскрывается проблема долговременности доступа к информации в Сети, даже если она находится в открытом доступе и известен конкретный DOI/ISBN/ISSN документа, статьи или книги.

Ситуация осложняется, когда издательство или журнал, в котором публиковалась статья, уже не существуют - не у кого запросить экземпляр или скан. В сущности, эта проблема актуальна для всех материалов в Интернете. Ведь сегодня даже в Википедии существует огромное количество «мертвых ссылок» на источники информации для статей. То есть ресурс перестал существовать, а с ним перестала быть доступна и информация, находящаяся на нем.

Также существует огромное количество ресурсов в Интернете, на которых собраны просто-таки драгоценные коллекции материалов различного тематического характера. Эти сайты существуют благодаря инициативе их авторов, иногда - на пожертвования. Они могут исчезнуть в любой момент. И вместе с ними перестанет быть доступна вся собранная информация. Ценность подобных сайтов в полной мере не осознана. Ведь довольно часто они являются отображением собственных исканий и находок их владельца. Кто может поручиться за то, что потом эти находки не окажутся полезными? Поэтому я бы задумался о распределенном и резервированном цифровом депозитарии и для таких коллекций документов. Здесь найдется и работа для Книжной палаты, ведь эти электронные архивы нуждаются в своих DOI* и ISBN**, без которых их каталогизация невозможна.

Одна вещь должна быть осознана сегодня со всей серьезностью - Интернет стал одним из слоев культуры. Но будучи эфемерным в плане физической репрезентации самой информации, хранящейся в его инфраструктуре, и слишком зависимым от «экономических обстоятельств», этот пласт культуры может не иметь шансов стать исторически закрепленным, «археологическим» (вопрос цифровизации и сохранности аудиоматериалов здесь остается как бы на полях, но в действительности он так же существенен). Поэтому задача создания хранилищ электронных документов именно культурного и научного плана сегодня является определяющей в ответе на вопрос: сможет ли Интернет стать достойным дополнением книги.

Именно здесь нужно самое широкое сотрудничество с сектором IT. Ведь создание резервированной и распределенной инфраструктуры под цифровые архивы находится в компетенции сегодняшних специалистов в области цифровых и облачных технологий. Национальный архив электронных документов культурного значения - задача комплексная. Ведь здесь нужна и политическая воля, и определенная регуляция, технические средства, финансы, трудозатраты. Но в конечном итоге мы говорим о сохранении культуры - она не принадлежит в полной мере странам, правительствам, народу или конкретному человеку. Каждая национальная культура является частью мировой культуры и находится во взаимодействии с другими культурами. И эту связь нельзя обрывать.

Поэтому вполне уместно не только говорить о бумажном книгоиздательстве, но и выразить надежду на развитие электронного издательства. Ведь возможность купить книгу не только в бумажном виде, но и в электронном, важна для тех читателей, кто находится далеко от сети распространения издательства. И чем это не вариант прославить книгоиздателей страны, если их книги будут доступны за скромную плату и в Интернете? В техническом плане эта опция не является затруднительной. Доступ к печати должен быть облегчен в том числе и при помощи электронных технологий. Почему книга не может быть издана в электронном виде? Конечно, может. Но и для этого нужно издательство. А потом уже можно решать, нуждается ли она в бумажном воплощении.

Хочется выразить надежду, что все эти инициативы найдут свое реальное и серьезное воплощение. Потому что в целом они отражают положительные культурные тенденции. Как будут обстоять дела в реальности - время покажет.

Закончить же статью мне хотелось бы цитатой Лихачева, которая в полной мере актуальна и сегодня:

- Перед культурой будут стоять особенно большие задачи в будущем. Когда техника удовлетворит материальные потребности человечества, потребности в комфорте и прочем, наступит век создания культурных ценностей. Создание будет складываться в основном из двух моментов: создание нового и воскрешение старого, введение в культурный обиход современности старых ценностей. Само собой разумеется, что эти грандиозные задачи не смогут быть осуществлены без помощи кибернетики. Кибернетика сотрет различия между техникой, точными науками и гуманитарными. Запоминающие, классифицирующие машины, машины, восстанавливающие тексты памятников, вычисляющие восстановление памятников архитектуры или живописи, будут нужны особенно. Сможет ли машина творчески решать проблемы, как человек? Вероятно, сможет. Но никогда не сможет рассмеяться.

P.S. Когда этот материал был отдан в редакцию и готовился к выпуску, автор вечером 8 мая обнаружил на помойке около своего дома 4 связки книг. В этих связках - том Константина Симонова с его романом «Живые и мертвые», а также небольшая книжка «Хатынь. Боль и гнев» Антона Белевича. В контексте праздников, которые окружают дату обнаружения этих книг на помойке, а также мероприятий 8 мая в центре, это все чрезвычайно печалит. Некоторые книги, несмотря на выпуск 1960-1980-х годов, находятся в очень хорошем состоянии сохранности. Как минимум, их можно было отдать на полки свободного обмена в областной библиотеке им. Толстого.

О терминах

* DOI - (Digital Object Identifier) - обязательный международный цифровой идентификатор научной публикации. Определяет постоянное местонахождение научной работы (объекта) в Интернете, ее название и метаданные. Является обязательной составляющей современной системы научной коммуникации.

** ISBN - (International Standard Book Number) - уникальный идентификационный номер издания. Система ISBN была внедрена для того, чтобы каждая книга, выпускающаяся в мире, могла быть однозначно идентифицирована путем присвоения ей уникального кода, состоящего из 13 цифр (10 до 2007 года) особым образом сгруппированных и разделенных дефисами. ISBN является своеобразным «паспортом издания», без которого невозможна его продажа и регистрация в любой книжной информационной системе.