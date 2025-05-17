Формально он очень похож на тарт татен - французский пирог «наоборот». Тесто наверху, а яблоки в карамели располагаются внизу. В нашем случае в карамели запекаются бананы. Тесто располагается поверх них, но отличается от французского. Рецепт на канале «Машина еда» отыскала Mariya, опробовала, заодно отметила, где могут возникнуть сложности.

В форме диаметром 20 см пирог у вас, конечно, получится повыше

Бананы требуются спелые, но чтобы не разваливались. Масло вынуть из морозилки заранее, чтобы размягчалось. Для карамели нужно 50 г. Автор рецепта делает ее не по-французски, когда сахар плавится до золотистого цвета, а потом в горячую массу вводится холодное масло.

На сей раз сахар смешивается с маслом, к ним добавляется несколько ложек кленового сиропа или меда. И в таком виде карамель варится на малом огне при помешивании около 10 минут. Подходит ковшик с антипригарным покрытием.

20-сантиметровую форму надо выстелить пергаментом и смазать бортики кусочком сливочного масла.

- Тут моя ремарка. Я взяла форму разъемную и 24-сантиметровую. Из-за ее размера пирог у меня получился совсем не высоким, что на вкусе впрочем не сказалось, - делится Mariya, - а вот разъемную форму в следующий раз брать не буду. Дно-то я пекарской бумагой застелила, но через мелкие зазоры карамель протекла все-таки.

Бананы надо разрезать вдоль на половинки. Если очень большие, то сначала разрубить пополам. В форму вылить горячую карамель, наклоняя посудину, распределить по дну. Выложить в нее бананы разрезом вниз. Отставить.

Тесто тоже не аналог того, что для французского тарта. Там масло и муку перетираешь в крошку, к ним добавляешь ледяной воды, собираешь смесь в шар, отправляешь в холодильник.

Здесь масло и сахар взбиваются миксером до состояния «зубная паста», потом по одному вводят яйца, каждая закладка взбивается пару минут. Мука тоже всыпается порциями по 50 г с обязательным взбиванием. С последней порцией идут соль и разрыхлитель. Тесто распределить по бананам. Удобно действовать силиконовой лопаткой.

Ставить пирог надо в разогретую духовку. Печется при 180 градусах минут 50. Максимум час.

- Я когда перевернула его на тарелку, карамель немного потекла, но это нормально, пирог не портит, - написала Mariya, - как автор советовала, натерла сверху немного мускатного ореха. Пробовали теплым с шариком мороженого. Мне было вкусно.

Ингредиенты

2-3 банана, 150 г муки, 200 г сливочного масла (85%), 200 г сахара, 5 ст. ложек жидкого меда, 3 яйца, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Фото Mariya