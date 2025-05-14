Вода вновь заходит на огороды и в дома в районе Костанай-2. Прошедшие в мае дожди только усугубили ситуацию. Во вторник, 13 мая, корреспондент "НГ" поговорил с жителями - о том, в каком состоянии их дома, и почему новая ливневка, на которую уповали власти, не решила проблему.

В доме жительницы дома по ул. Станционной Тамары НАДЕЕВОЙ живут пятеро детей и ее пожилая мама. Но путь от забора до крыльца полностью под водой. Чтобы преодолеть несколько метров, приходится переставлять деревянные паллеты.

- Стены мокрые еще с прошлой весны, вода стоит почти круглый год, а за зиму стены так и не высохли, - отмечает Тамара Михайловна. - Весной вода вернулась. Дважды ее откачивали, вроде бы вода ушла. Но только начались дожди - и наш участок вновь превратился в озеро. Стены везде сырые, на полу грибок. В подвале все затоплено, соленья в воде. У бабушки в комнате вообще уже плесень, а бабушке уже 89 лет.

Надеевой предложили временно переехать в общежитие, но уезжать женщина с детьми не согласна. Отказалась от общежития и ее соседка Светлана ТЮТЮНИКОВА. В ее доме вода дошла до кухни, пришлось звать на помощь сотрудников ДЧС.

- Вместо озера у нас должен быть огород, - рассказывает Назира МАКАЖАНОВА, ее дом на ул. Тургенева. - Две комнаты мы освободили, живем теперь на кухне - и едим, и спим. Да и здесь вода уже под линолеумом. В понедельник с сыном мы выкачали из дома 52 ведра воды. Насос за месяц у меня сгорел, пришлось потратиться и купить новый, а счета за электричество теперь пугают. Я работаю в погранслужбе, муж - водитель автобуса. Нам некогда постоянно бегать домой и откачивать воду.

Пенсионерка Надежда ГОЛОВКО отмечает, что в общем чате жалуются на потоп с улиц Спартака, Спортивной, Мирной, Крупской, Тургенева.

- Вода поднялась еще 15 марта, приезжали курсанты академии МВД и вывозили отсюда снег. Вода стоит по сей день и продолжает прибывать. Все мои соседи по проезду Станционный затоплены, - говорит Головко. И делает вывод: - Новая ливневка не помогла. Она, может, дала результат для некоторых жителей ул. Спартака. Но на этом все. Они тянут шланги и сливают воду в ливневки. А у жителей проездов ул. Спартака и других улиц не хватает длины шлангов. Им помогают сотрудники ДЧС. Откачивают, а потом вода возвращается.

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На обустройство ливневой канализации в районе Костанай-2 из городского бюджета в прошлом году потратили более 400 млн тенге. Аким города Марат Жундубаев во время осмотра хода строительства отмечал: раньше вода поднималась выше полов, но после завершения строительства такого сценария "постараются избежать".

- На данном участке ливневая канализация отсутствует, - прокомментировали "НГ" 14 мая в ГКП "Костанай-Су". - ГКП не осуществляло строительство канализации в этом районе, и на 2025 год данные работы не были включены в план. Однако после весеннего паводка и обильных дождей проблема была зафиксирована, как вновь выявленная. Информация внесена в соответствующий протокол и находится на стадии рассмотрения. В случае утверждения со стороны отдела ЖКХ данный вопрос будет включён в план и реализован в дальнейшем.

Ну а пока жители стараются справиться с водой своими силами. Сергей КОЗЫРЕВ из 2-го проезда Спартака заказывает водокачку. Но все надеются, что на их проблему обратят внимание городские власти.

- Что делать с водой я не знаю, она и в огороде, и в доме, - говорит он. - Снег сошел - я еще мог в тапочках ходить. Но после дождей все, пипец! Хотя мы - пенсионеры, мы нанимаем машину, чтобы откачали воду. За машину платим 8 000 тенге. А заказывать приходится по несколько раз.

Фото Георгия ГОВОРОВА