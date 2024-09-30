На обустройство ливневой канализации потратили более 400 млн тенге. Строительные работы начались весной, выполнены на 75%. Так власти рассчитывают решить проблему с подтоплением района Костанай-2, который периодически страдает от грунтовых вод.

25 сентября ход работ проверил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Аким показал журналистам вырытые канавы, которые дополнительно углубили на метр.

- Вода стояла, а мы привели канал в порядок и построили новый, - объяснил Жундубаев. – В частном секторе вода просто поднималась выше полов. Теперь мы такого постараемся избежать.

Заместитель директора ГКП «Костанай-Су» Ануар ЕСКАТОВ сообщил: длина ливневой канализации - почти 12 км. ГКП обещает не только восстановить ливневки, но и обслуживать их.

- Самый большой объект – ров по ул. Станционной, он начинается с ул. Белинского и доходит до ул. Доненбаевой, - пояснил Ескатов. – Всю воду, которую нам надо отвести, мы гоним в направлении рвов по ул. Станционной и ул. Промышленной. Последний уже работает, мы его протестировали во время дождей. Надеемся, что они справятся и весной.

Проблемы возникли с предпринимателем, который не пустил рабочих ГКП "Костанай-Су" к участку ливневки, расположенному на их территории. Аким предлагает найти компромисс, попутно "предупреждая", что власти могут и изъять землю под госнужду, если возникнет такая необходимость.

Новая ливневка по ул. Спартака

Марат Жундубаев подчеркивает: если новая ливневка справится со своей задачей, то «проект будет форсирован». Это означает, что ливневки появятся и на других улицах города. На баннере, подготовленном ГКП "Костанай-Су", сумма грядущих затрат - 962 млн тенге.

- Это ориентировочная сумма, которую мы еще будем обсуждать, - пояснил Жундубаев. - Все зависит от нашего бюджета - сможем мы потянуть эти 962 млн или сократим до 400 млн.

Марат Жундубаев отметил, что в Костанае из 423 км дорог только 93 км обладают ливневой канализацией.

- В идеале протяженность ливневой канализации должна составлять 423 км, - сказал аким. - Но это в идеале. Нигде такого нет, но мы к этому будем стремиться. Было 93 км. Когда завершат работы в Костанай-2, будет по-другому.

Журналисты озвучили акиму жалобы жителей ул. Шипина на то, что после укладки асфальта вода с дороги стекает на их участки.

- По ул. Шипина была аналогичная ливневка сделана, - отметил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ. - Говорить о том, что только асфальт повлиял, это неправильно. Там вообще никакого асфальта не было. Делали ее вровень с дорогой.

Марат Жундубаев добавил, что видел обращение одного из жителей этой улицы. Аким считает, что вода в этом дворе была и ранее. Но в акимате думают, как решить эту проблему.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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