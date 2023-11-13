Эксперимент результата не дал. Причина подтопления улиц в Костанае-2 остается неизвестной через неделю наблюдений
Георгий ГОВОРОВ
Масштабы подтопления сократились. Если раньше сообщали, что от воды страдают несколько улиц, то сегодня, 13 ноября, речь идет уже только об одной ул. Спартака. Однако жители и власти так и не пришли к единому мнению о причинах подтопления.
Воду в подтопленных домах продолжают откачивать / Фото из архива "НГ"
7 ноября "НГ" сообщила, что в районе Костанай-2 проводят эксперимент - подключают колонку и следят за тем, появится ли вода вновь. По словам руководителя отдела ЧС акимата Костаная Ерлана КИНЕБАЕВА, уже три экспертизы показывают - дома топит грунтовая, а не водопроводная вода. Местные жители продолжают сомневаться в этой версии.
Фото Георгия ГОВОРОВА
- Три экспертизы было - от СЭС, по частному обращению и от ГКП "Костанай-Су". И все показывают, что вода не техническая, - сообщил корреспонденту "НГ" Кинебаев сегодня утром, до начала аппаратного совещания. - Мы там дежурим каждый день, продолжаем откачивать воду. Есть предположение, что у кого-то из жильцов идет утечка и хозяин трубы об этом просто не знает. Потому что "Костанай-Су" обследовало свою трубу - она целая. Мы продолжаем искать причину. Сколько это займет времени, не могу сказать.
Уже во время совещания об этой проблеме говорил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что в службу iKomek поступило 15 жалоб на подтопление в Костанае-2. Кинебаев повторил: скорее всего, улицы топит грунтовая вода. С таким выводом согласны и в ГКП "Костанай-Су".
Фото Георгия ГОВОРОВА
- Я живу в районе Костанай-2 с 1969 года и никогда такого не было, - рассказала градоначальнику старшая по микрорайону Бибигуль ИБРАЕВА. - Это происходит только на ул. Спартака, топит около 15 домов.
Марат Жундубаев поручил продолжать откачивать воду и разбираться в причинах подтопления.
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