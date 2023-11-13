Масштабы подтопления сократились. Если раньше сообщали, что от воды страдают несколько улиц, то сегодня, 13 ноября, речь идет уже только об одной ул. Спартака. Однако жители и власти так и не пришли к единому мнению о причинах подтопления.

Воду в подтопленных домах продолжают откачивать / Фото из архива "НГ"

7 ноября "НГ" сообщила, что в районе Костанай-2 проводят эксперимент - подключают колонку и следят за тем, появится ли вода вновь. По словам руководителя отдела ЧС акимата Костаная Ерлана КИНЕБАЕВА, уже три экспертизы показывают - дома топит грунтовая, а не водопроводная вода. Местные жители продолжают сомневаться в этой версии.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Три экспертизы было - от СЭС, по частному обращению и от ГКП "Костанай-Су". И все показывают, что вода не техническая, - сообщил корреспонденту "НГ" Кинебаев сегодня утром, до начала аппаратного совещания. - Мы там дежурим каждый день, продолжаем откачивать воду. Есть предположение, что у кого-то из жильцов идет утечка и хозяин трубы об этом просто не знает. Потому что "Костанай-Су" обследовало свою трубу - она целая. Мы продолжаем искать причину. Сколько это займет времени, не могу сказать.

Уже во время совещания об этой проблеме говорил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Он отметил, что в службу iKomek поступило 15 жалоб на подтопление в Костанае-2. Кинебаев повторил: скорее всего, улицы топит грунтовая вода. С таким выводом согласны и в ГКП "Костанай-Су".

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я живу в районе Костанай-2 с 1969 года и никогда такого не было, - рассказала градоначальнику старшая по микрорайону Бибигуль ИБРАЕВА. - Это происходит только на ул. Спартака, топит около 15 домов.

Марат Жундубаев поручил продолжать откачивать воду и разбираться в причинах подтопления.