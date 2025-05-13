Дачники, которых пугают любые насекомые, попадающиеся в количестве больше трёх-четырёх штук, недавно озадачились появлением приличного количества странного вида черных мух. А не оголят ли они сады и огороды? Впрочем, на городских пустырях их тоже немало.

Выглядят эти мухи как готы (кто ещё помнит эту субкультуру?). Они мрачно чёрного цвета, длинные и не мельтешат, как многие их собратья по семейству.

Этот вид называется Муха апрельская, она же Муха весенняя, она же Толстоножка садовая.

Апрельская и весенняя, сразу ясно почему - появляется она весной, а именно в апреле, и летом этих мух уже не увидишь. А толстоножка - потому что бедро каждой из шести её ног (но особенно передних) утолщено. Да-да, у ноги насекомого тоже есть бедро и голень.

Пугаться нет причин. Взрослые насекомые питаются нектаром, а личинки поедают всякую гниющую органику, копошась в опаде и участвуя в формировании плодородного слоя почвы. Великое дело делают! Есть, правда, опасность, что ежели гниющих травинок и корешков им не хватит, то они примутся за порчу вполне себе здоровых корешков. Но это такая редкая ситуация, что не надо паники!

Взрослые мухи живут всего месяц и уже в мае все погибнут, успев отложить яйца, из которых выведутся те самые личинки, которые вольются в огромную армию почводелов всех видов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ