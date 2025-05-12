По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 13-14 мая, днём на севере, западе и востоке области пройдут дожди с грозами, особенно сильными они будут на севере и востоке. Местами прогнозируется град.

В Костанае в ближайшие два дня облачно, дождь, гроза.

- Во вторник ночью по области будет 9-14, на юге 18 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём воздух прогреется до 18-23, на юге до 28-33 градусов выше нуля, на севере будет прохладнее - 15 градусов тепла. В среду ночью термометры покажут 12-17°С, на юге 20°С. День будет очень тёплым, ожидаем температуру в пределах 22-27°С на большей части территории области и 30°С на юге.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 10-12°С, днём 18-20°С. В среду: ночью 12-14°С, днём 22-24- °С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер, в среду он сменится юго-восточным. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ