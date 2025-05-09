В экспозиции, которая разместилась в фойе областной универсальной научной библиотеки им. Л. Н. Толстого, представлены работы студентов кафедры искусств КРУ и учащихся детской художественной школы им. А. Никифорова. Выставка стала не только художественным проектом, но и живым диалогом поколений - с песнями и воспоминаниями о войне и ее героях.

Выставка разместилась на первом этаже библиотеки им. Толстого

- Площадка первого этажа собирает много гостей библиотеки, которые рассматривают картины, - отметила 6 мая на открытии выставки ее организатор, заведующая отделом литературы по искусству ОУНБ Ляззат ТУЛЕКОВА. - Нынешняя экспозиция посвящена не только героям-солдатам, которые сражались за победу ценой своих жизней, но и тем, кто был в тылу. На выставке представлено около 30 работ художников. Каждый из них изобразил свое представление о тех временах, прочувствовав их через историю. Несмотря на свой возраст, художники выразили свое отношение к Победе.

Атмосферу фронтовой эпохи в зале создал музыкальный клуб «Встреча друзей», который выступает на сценах Костаная уже почти 15 лет.

- В нашем коллективе 15-17 энергичных людей, связанных с музыкой, - рассказала «НГ» руководитель клуба Лариса СЕРГАЗИНА. - Мы любим дарить радость людям. На открытии выставки мы исполнили разные песни, одной из которых стала «Пусть никто не будет позабыт» уральского композитора, музыканта Георгия Ивановича Шорикова. Мы часто в своих выступлениях поем его песни.

Поддержать авторов картин пришли такие же начинающие художники. Некоторые из них поделились своими впечатлениями и личными историями, а также рассказали о своем пути в искусстве.

Вероника Ерменова: "Больше всего мне понравилась картина с изображением Алии"

- Видно, что дети очень старались, - поделилась ученица художественной школы им. Никифорова Вероника ЕРМЕНОВА. - В каждой работе чувствуется личное восприятие и отношение к теме. Моей работы здесь нет, но я ранее участвовала в другом конкурсе, посвященном Алие Молдагуловой. И здесь больше всего мне понравилась картина с изображением Алии. Она очень реалистична, и мне близка, потому что я тоже рисовала ее портрет. Люблю работать с гуашью, акрилом и акварелью, особенно - натюрморты и пейзажи. Для меня рисование - это способ уединиться. Когда начинаю рисовать, это успокаивает и спасает от хаоса вокруг меня и от того, что в каждом из нас.

Богдана Лупекина: "Эта работа задела меня за живое"

- Мне тоже понравился портрет Алии Молдагуловой, но другой работы, - сказала Богдана ЛУПЕКИНА - Это сложная техника, я пробовала писать Алию гуашью и понимаю, как непросто передать ее образ. Особенно понравились ее выразительные брови - я сама не смогла добиться такой точности. Эта работа задела меня за живое.

Богдана рассказала о своих прадедах, которыми очень гордится:

- Мой прадед Лупекин Иван Васильевич был ребенком войны. Он умер от осложнений после ковида в 2022 году. Я очень его любила. Он часто рассказывал истории о своем прошлом, о том, как было тяжело выживать во время войны. Место, где он жил, было оккупировано фашистами. Он боялся рассказывать об этом, но мне рассказал. Его почетные медали мы храним и бережем. Также моя мама как-то рассказала о моем втором прадедушке с ее стороны. Он был танкистом. История о том, как он спас на танке девушку - мою прабабушку, и они потом поженились.

Таисия ГАЛИЧ, 13-летняя ученица гимназии им. Горького, отметила эмоциональность работ и выразительность деталей.

- В художественной школе я занимаюсь два года, до этого училась в другой творческой студии, - рассказала Таисия. - Интерес к рисованию появился у меня в 5 лет. Люблю рисовать птиц, особенно лебедей - они символизируют любовь. На выставке мне запомнилась одна из работ с мягкими пастельными оттенками - картина «Куляш Байсейітова». Ее автор - студентка кафедры искусств Валентина Гусева. Очень точно переданы детали, особенно улыбка - художница здорово проработала выражение лица.

12-летняя ученица 6 класса СШГИ «Дарын» Дария НҰРМАҒАМБЕТ с раннего детства сделала выбор в пользу живописи. Для нее музыка и художественное искусство неразделимы.

- В художественную школу им. Никифорова я хожу уже три года, - рассказала Дария. - В детстве родители дали мне выбор: рисование, музыка или танцы. Я выбрала рисование. Сейчас больше всего люблю писать портреты, и хотя не пошла в музыкалку, именно музыка вдохновляет меня на создание образов. На выставке меня поразил портрет Дины Нурпиесовой. В нем - теплые живописные тона, отличающиеся от других работ. Очень понравилось, как наложены масляные мазки - мягко, аккуратно, с чувством.

Вместе с девушками-художницами на выставку пришла преподаватель художественной школы Наталья ЛОГИНОВА.

- Здесь представлены работы подготовительного отделения нашей художественной школы, - пояснила она. - Я у них не преподаю, но мы с моими учениками пришли поддержать их. Радостно видеть работы наших учащихся. Композиционным центром картин являются ветераны войны и исторические события с фронта. Очень жаль, что время прошло, и нынешнее поколение уже не видит тех ветеранов, из уст которых мы с детства слышали о тех временах. Однако хочется, чтобы они не забывали о Дне Победы.

Во время церемонии открытия прозвучали слова, подчеркивающие значимость выставки и ее исторический контекст: «Подвиги героев Великой Отечественной войны не имеют срока давности, и каждый из них заслуживает быть рассказанным. Выставка станет местом, где каждый сможет прикоснуться к подлинной истории и отдать дань памяти солдатам, что отстояли наше мирное небо над головой».

Выставка будет работать в течение месяца.

Фото автора

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтұрсынұлы