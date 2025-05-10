В некоторых районах Костанайской области сев в этом году начался раньше обычного. По данным сельхозуправления, к 5 мая засеяны были первые 43 тыс. га. И речь не только о серых хлебах, но и о пшенице. Однако основные вопросы, которые обсуждались на совещании в областном акимате, пока все-таки были не о темпах сева.

Займем и купим

Диверсификация структуры посевов, объемы внесения удобрений, уровень обновления техники - по этому списку главы Житикаринского, Наурзумского, Узункольского районов отчитывались перед акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ.

- В Житикаринском районе в 2024 году минеральные удобрения не вносились должным образом, - обозначил он на совещании «зоны критики». - В прошлом году на весь район закупили 1 600 т, что очень мало. А в этом году в село не пришло ни тонны. Темп обновления техники также низкий. В 2024 году он достиг уровня только 2,1%, по области - 6,1%... В Наурзумском районе на сегодняшний день закуплено лишь 300 тонн удобрений... В 2024 году уровень обновления техники там составил всего 3,7%.

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Из выступления акима Житикаринского района Аслана ЖАНЫСПАЕВА следовало, что намерение улучшить ситуацию есть. Но пока, судя по цифрам, реальные результаты скромные.

- На текущую дату сельхозпроизводители района подали заявки на приобретение на заводах «Казазот» и «Казфосфор» 730 т удобрений, - сказал он. - Договоры пока заключены на приобретение 217 тонн. В прошлом году было приобретено 1633 т на 154,2 млн тенге. И сейчас по объемам прошлого года у пяти хозяйств имеется задолженность за удобрения в сумме 50,5 млн тенге. Данными предприятиями проводится работа по оформлению и получению кредитных средств. В ближайшее время задолженность ими будет погашена. В целом СХТП проводят работу по оформлению заемных средств по программе «Кен дала». И дополнительные объемы минеральных удобрений будем закупать.

Если обобщить, то приобретение большей части удобрений в этом районе зависит от получения кредитов. И это при том, что в Казахстане действует программа авансового субсидирования: 60% стоимости удобрений отечественного производства, 50% - для импортных.

Житикаринским аграриям не хватает средств и на выкуп льготного дизтоплива (цена литра - 254 тенге). Району его распределено 4 070 т. На 5 мая крестьяне с операторами заключили 74 договора на 3 428 т горючего, оплачена по ним поставка 1 210 тонн.

- Низкий процент оплаты связан с тем, что предприниматели оформляют кредитные средства, - пояснил аким района, - после получения займов дизтопливо будет полностью выкуплено.

По словам акима Наурзумского района Мади ИХТИЛЯПОВА, на дату совещания 11 хозяйств сделали заводам заявки на приобретение 642 т удобрений.

- Учитывая критику, мы вопросы отрабатываем, - сказал он. - Но многие крестьяне ссылаются на то, что в прошлом году слабовато было с урожаем, роль сыграли и низкие цены на зерновые. В этом году постараемся ситуацию выровнять.

«Не вопрос желания»

Аким области напомнил, что проблема эта - далеко не одного дня. Тратиться на минерализацию полей аграрии не хотели давно. И в гораздо более благополучные годы. Проблему сейчас подняли в начале посевной, но удобрения надо вносить и в паровые поля, использовать при глубокой осенней обработке почвы.

- Плодородие - ключ к урожаю. Иного пути у сельхозпроизводителей нет: землю нужно удобрять, - подвел черту под этой темой Кумар Аксакалов, - это не вопрос вашего желания. Это обязанность. Тем более что государство усиливает контроль за состоянием земель. Сейчас готовится закон «Об охране почв». Будет упрощена процедура изъятия земель у тех, кто не работает на них по-настоящему.

«Чтобы не по уши в долгах»

Еще один вопрос о деньгах, которые можно получить, и тогда будет подспорье на посевную и уборочную, связан с участием в программе форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация».

- Костанайской области в текущем году на закуп 126,1 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции выделено 7 млрд 350 млн тенге, - доложил руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ. - На сегодняшний день освоено 5,1 млрд тенге, на эту сумму сельхозтоваропроизводители должны поставить 92,3 тыс. тонн продукции из урожая текущего года в Продкорпорацию. Продолжается прием заявок от сельхозтоваропроизводителей, желающих принять участие в форвардных закупках.

Всего на эту программу запланировано предоставить Продкорпорации 30 млрд тенге, сейчас распределяются первые 10 млрд тенге, поступившие на счета национальной компании.

- Оплата будет производиться в порядке очередности представленных гарантий от АО «СПК «Тобол», - подчеркнул Бекмухамедов. - В связи с этим акимам районов и города Аркалык необходимо незамедлительно приступить к работе по регистрации залогов от крестьян для последующего получения гарантий в АО СПК «Тобол». СПК принимает заявки ежедневно, включая выходные дни.

Руководитель управления попросил главу области дать поручение акимам районов, чтобы те «обеспечивали полное сопровождение каждой заявки сельхозтоваропроизводителя вплоть до момента получения финансирования». Особое внимание уделить качественной подготовке документов, чтобы исключить возвраты заявок.

- Отдельно необходимо подчеркнуть: при подаче заявок на областной координационный совет обязательна письменная гарантия акима района или города, - добавил Бекмухамедов, - ответственность за исполнение обязательств несет аким, подписавший гарантию. Прошу подходить к этому вопросу с полной ответственностью. В случае сомнения в платежеспособности сельхозпредприятия гарантию лучше не предоставлять.

- По Продкорпорации - поддерживаю, - отреагировал Аксакалов. - Надо очень оперативно отработать. Никаких выходных. Еще раз посмотреть кредитную историю того, кто подает заявку, на то, как закончил прошлый финансовый год - чтобы не выдавали гарантии хозяйствам, которые по уши в долгах и которые потом потянут за собой СПК.

После совещания корреспондент «НГ» попросил руководителя УСХ прокомментировать момент гарантирования экономической состоятельности частных предпринимателей главами местной исполнительной власти. Бекмухамедов ответил, что «такая практика действует по программе форвардного закупа, и она предусматривается условиями Продкорпорации».