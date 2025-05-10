Этого пса отловили по программе ОСВВ на улице Плеханова в Костанае. Сейчас он находится на территории реабилитационного центра для собак ОО «Надежда плюс KST».

Этого пса можно содержать и в квартире, и во дворе

- Он явно цепной, потому что у него на шее был ошейник - кусок карабина, - рассказала «НГ» заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Это очень контактный, крупный мальчик. Хорошо ест. Он ладит и с детьми, и со взрослыми. Уже прошел программу ОСВВ. Клички у него нет, но вы можете дать свою. Его можно содержать как на цепи, так и в вольере, на свободном выгуле во дворе или внутри квартиры или дома. Может быть, его увидят бывшие хозяева и заберут назад, либо же он найдет новый дом.

Чтобы забрать этого пса или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ