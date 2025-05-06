Об этом на аппаратном совещании в акимате города сообщил начальник управления полиции Костаная Булат ИМАНОВ, отметив, что таких фактов стало в несколько раз больше по сравнению с прошлым годом.

- За четыре месяца 2025 года в Костанае зарегистрировано 895 преступлений, из которых 289 относятся к категории интернет-мошенничества. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 276 таких преступлений, - доложил Иманов. - Сумма нанесённого ущерба в этом году составляет уже 592 млн тенге, в то время как в прошлом году за аналогичный период - 232 млн тенге.

По статистике УП, в 2025 году в городе совершаются по 2–3 интернет-преступления в сутки.

- Участились случаи, когда злоумышленники, предварительно создав новый аккаунт в WhatsApp, Telegram или Instagram, ставят на аватар фото руководителя и пишут сообщения с просьбой оказать содействие сотрудникам КНБ, - рассказал Иманов. - После этого гражданину поступает звонок от якобы сотрудника Нацбанка, либо других государственных организаций и сообщается о подозрительных операциях на его банковских счетах. Например, 8 апреля к нам обратилась жительница города с просьбой привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путём обмана и злоупотребления доверием завладели её денежными средствами в размере 56 млн тенге. Было установлено, что 2 апреля ей на сотовый позвонил неизвестный абонент, представился сотрудником полиции Астаны, пояснил, что на неё оформляют кредит в размере 7,7 млн тенге, и чтобы его "погасить", нужно перевести эту сумму на "безопасный" счёт.

Женщина так и сделала, а через 30 минут ей снова позвонили и сообщили, что её дом выставлен на продажу. Чтобы его выкупить, необходимо внести 5 млн тенге. Потерпевшая снова перевела деньги на указанный счёт. В течение следующих пяти дней мошенники продолжали звонить, всё это время она переводила им свои средства.

- Сейчас наиболее распространённый вид мошенничества - "инвестирование": когда граждане вкладывают свои деньги в неофициальные и незарегистрированные брокерские сайты, после чего лишаются их, — отметил Иманов. - Например, 28 марта 2024 года к нам обратилась пенсионерка, которая пояснила, что в Instagram нашла сайт о выгодных инвестициях. Чтобы принять участие, нужно было внести 20 000 тенге. Далее с неё начали "выкачивать" деньги под разными предлогами: за страховку, верификацию и т. д. В итоге она увидела на своём виртуальном счёте сумму - 164 000 долларов, но чтобы их вывести, необходимо было оплатить НДС, создать сберегательный счёт. В общей сложности она внесла 60 млн тенге.

Потерпевшая также обратилась к юридической компании, найденной в Instagram, которая пообещала вернуть средства. В итоге с неё взяли 1 млн тенге и прекратили выходить на связь. Уже в этом году пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции Алматы и сообщил, что они задержали группу мошенников и нашли её похищенные средства. Ей предложили вновь оплатить страховку, создать новый счёт. На это она потратила ещё 30 млн тенге. В итоге за два года ущерб составил 90 млн тенге.

- В этом году мы заблокировали 874 подозрительных сайта. Но на сегодня реальных способов борьбы с интернет-мошенничеством, кроме проведения информационно-профилактической работы с населением, нет, - пояснил Иманов. - При этом, когда мы опрашиваем пострадавших, они всегда говорят, что знали про интернет-мошенничество, но как попались на уловки - сами не понимают. Например, мы проводили профилактическую работу в ЦОНе: пришла женщина, мы дали ей памятку, рассказали, как не стать жертвой мошенников, она сказала, что всё поняла. А позже снова пришла - заявила о мошенничестве на 3 млн тенге… Нас не слышат, не хотят понимать и не верят.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ добавил, что рост числа случаев интернет-мошенничества во многом связан с развитием нейросетей - например, дипфейков, которые заменяют реальных людей, и программ, подменяющих голос.

- Вы должны проводить поквартирные обходы, работать с ПКСК, ОСИ. Жертвами мошенников, как я понимаю, в основном становятся пенсионеры. А у нас много госслужащих на пенсии, ветеранов, - обратился глава города к Булату Иманову. А затем - к жителям Костаная: - Часто у нас вкладываются в покупку квартир. Но если этим занимаетесь - звоните в отдел архитектуры, проверяйте информацию. Надо быть осторожными. У нас только две компании имеют право на долевое участие.

Фото Андрея СКИБЫ