По прогнозам синоптиков, на севере и западе области во вторник, 6 мая, днём ожидается кратковременный дождь с грозой. В среду, 7 мая, грозовые дожди пройдут на севере, западе и юге.

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 7-12, на востоке 4 градуса выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидается тёплым: 20-25°С, на юге 28°С. В среду в ночное время термометры покажут 8-10, на востоке 5 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 22-27°С, на юге до 30°С.

В Костанае во вторник ночью будет 6-8°С, днём 16-18°С. В среду ночью в областном центре 3-5°С, днём 18-20°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, днём на севере и западе области периодические усиления до 15-20 м/с. В среду ветер будет юго-восточный 9-14 м/с с усилениями на севере, западе и юге области до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



