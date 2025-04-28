16 мая в Областном историко-краеведческом музее планируется открытие выставки «Фарфоровый зоопарк». Такая выставка проходила в июле 2015 года и была приурочена к 100-летию музея. Тогда в экспозиции насчитывалось 94 фигурки животных и только 23 из них были из фондов музея. Остальные 71 предоставлены музею костанайцами на время выставки.

- В этом году мы тоже ждём активного участия горожан в подготовке экспозиции,- говорит научный сотрудник музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - Приносите свои фарфоровые сокровища в отдел природы, мы обязуемся вернуть их после закрытия выставки в целости и сохранности. Если на старых статуэтках есть повреждения, это не помешает их поместить в экспозицию.

Те, кто желает принять участие в сборе экспозиции, могут звонить Андрею Валентиновичу по номеру +7 777 268 23 60 (WhatsApp)

Фото из архива "НГ"