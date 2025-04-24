С прошлого года в школах Казахстана началось пилотное внедрение цифрового инструмента «Социальный кошелёк». По мысли разработчиков, да и судя по первым практическим шагам, проект призван избавить учителей от части бумажной волокиты, помочь родителям эффективнее контролировать детей школьного возраста, а государству – экономить бюджетные средства. Обозреватель «НГ» выяснял, как реально работает проект.

ОШ № 21 Костаная, которую в числе прочих выбрали для пилота "в связи с максимальной готовностью в плане оснащения"

Галочка – «свой», крестик – «чужой»

Жительница Костаная Яна НАФАНЕЦ получает адресную социальную помощь. Она говорит, что с января, когда в школе № 21, где учится её ребёнок, начал работать проект «Социальный кошелёк», многие вопросы организации питания и контроля отпали сами собой:

- Мне лично это помогает на все 100%. Просто берёшь телефон, смотришь и никуда ходить не надо. Всё перед глазами. И даже меню можно посмотреть.

На входе в школьную столовую ученики на секунду задерживаются перед похожим на смартфон девайсом, который закреплён на среднем уровне глаз. Этот опознаватель реагирует зелёной галочкой, если проходит «свой». Либо красным крестиком, если «чужак».

- АПК распознаёт их лица, выводит их фамилии, они автоматически подгружаются у нас в отчёте, – поясняет заместитель директора по информационным технологиям Динара КАРИБАЕВА. - То есть, мы у себя через эту программу можем следить: вот прошёл именно тот ребёнок, который участвует в программе.

Не говори «eGov», пока не активируешь

Этот «Социальный кошелек» по сути - усиление адресности и прозрачности предоставления горячего питания учащимся из семей, которые находятся в социально поддерживаемых группах. Таких пять: получатели АСП, сироты, инвалиды, дети из патронажных семей, из многодетных семей.

Работает это примерно так: семьи получают информацию о предоставления их детям права на бесплатное питание. При согласии родителей этой семье автоматически создаётся цифровой ваучер на питание. Родитель активирует ваучер через приложение eGov mobile, а учащийся получает питание в школьной столовой через идентификацию выбранного школой формата (QR-код, карта, Face ID и др.). По итогам месяца автоматически формируется акт выполненных работ и поставщику платят только за реально оказанные услуги.

Иными словами, «Кошелёк» - цифровое решение, которое не только оказывает проактивную господдержку, но и помогает убедиться в том, что ученик фактически получает то, что ему положено. Педагоги облегчённо вздыхают.

- Нам проще в плане того, что мы теперь не ведём отчёт вручную, всё электронно, это избавление от бумажной волокиты, - отмечает Динара Булатовна.

Мама, сегодня было вкусно

В Костанайской области в проекте участвуют 5 городских и 5 сельских школ. Ещё десять школ – в Астане. И пока - всё.

Костанайскую область выбрали «в связи с максимальной готовностью по стране в плане оснащения школ», как заявил заместитель председателя комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан АКТАЕВ.

23 апреля в актовом зале общеобразовательной школы № 21 собрали родителей, чтобы максимально расписать им преимущества проекта, а также, как сейчас говорят, получить обратную связь, совершенствовать и масштабировать. Из 778 учеников школы бесплатное питание по пяти названным категориям здесь получает 78 учащихся.

- Родитель будет видеть в приложении все транзакции, все обеды ребёнка, - говорит Ержан Баянович. - Питание выдаётся строго по ваучеру, родитель подтверждает получение, ребёнок проходит идентификацию. Транзакция зафиксировалась - и к ней привязываются государственные средства. Также в ближайшее время для вас в приложении появится новая функция. Вы сможете оставить отзыв о качестве питания, вкусно было или нет, на основе разговора с ребёнком. Эти сведения будут предоставляться поставщику питания и руководству школы для реагирования. Если мы увидим, что будет какой-то системный большой вал жалоб - это уже основание, серьёзный сигнал руководству школы для реагирования. Таким образом обеспечится участие семьи в реализации права ребёнка на здоровое питание. Каждая семья будет уверена, что ребёнок действительно получает бесплатное питание. Все происходит через защищённую цифровую платформу.

Честный учёт, новые возможности

- Мы уходим от бумаги и каких-либо приписок, - продолжает Актаев. - Не будет непонятных документов для расходования бюджетных средств. Этот пилот будет проходить до конца учебного года, чтобы понять готовность полноценного перехода всех школ по республике на «Социальный кошелёк» с нового учебного года. А вы уже будете знать, как это всё работает, и с 1 сентября продолжите использовать.

По словам Ержана Актаева, предварительные подсчёты показывают, что экономия средств, которые в качестве меры господдержки выделяются на бесплатное питание, может достичь до 20-30% от общего объёма. Эти средства, как заявил заместитель председателя комитета государственных услуг, не будут изыматься, но сохранятся за школой в целях использования для каких-то других нужд.

- Это очень, мне кажется, мотивационный момент для самой школы, - продолжил Актаев. - Уже сейчас видно, что из всего количества детей, которым предоставлена эта возможность, по разным объективным причинам эта цифра меньше тех ребят, которые фактически кушают. То есть, кто-то на больничном, кто-то на выезде и так далее. 100% не бывает. Вот она и экономится. Есть преимущества и по поставщикам питания. Во-первых, это прозрачный учёт оказанных услуг. Во-вторых, упрощение отчётности. Не нужно будет ожидать согласования, подписи и так далее. Автоматически мы сделаем так, что система будет предоставлять вам выгрузку, которая будет формировать акт выполненных работ, и это основание уже для оплаты. Есть сопутствующие эффекты. Это повышение имиджа компании, исключение коррупционных рисков, повышение доверия к добросовестным поставщикам. И возможность получения информации от родителей, то есть их оценки о качестве. Она будет до вас доводиться с тем, чтобы вы могли оперативно реагировать, улучшать сервис. Дело в том, что результат пилота может оказаться и хорошим, и плохим.

Пока из «тревожных звоночков» - всевозможные цифровые казусы. К примеру, родители рассказали, что их ребёнок, который занимается с первой смены, пообедал, судя по цифровому отчёту, аж в 16.00.

- Это проблема не единичная. Мы этот вопрос постараемся выправить. Мы здесь как раз для того, чтобы рассмотреть ряд технических решений, - заверил Ержан Актаев.

Ох уж этот всеобщий контроль, подумал я, когда перед выходом из школы передо мной возник турникет. Система поставила на мне «крестик», и дежурному пришлось буквально пялиться в экран, чтоб он признал «своего» и ненадолго подержал зелёную галочку – как раз для того, чтобы я успел выскочить.

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