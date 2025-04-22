В сети набирает популярность видео, где глава отдела управления физкультуры и спорта акимата Костанайской области нецензурно выражается из-за съемки, передает Tengri Sport.

Кадры из видео

Предположительно, инцидент произошел на стадионе "Тобыл Арена" Костаная. На видео руководитель одного из отделов в управлении физкультуры и спорта акимата Костанайской области Алмас Абильдин спорит с охранником стадиона, переходя на нецензурную брань в адрес снимающего его человека.

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Корреспондент Tengri Sport обратился в акимат Костанайской области. В ведомстве подтвердили, что на кадрах их сотрудник, и заявили, что уже ведется служебное расследование.

"На данный момент проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято решение в отношении данного госслужащего. Сейчас создается специальная комиссия, берутся объяснительные, изучаются обстоятельства инцидента.

Материалы по итогам расследования передадут в единую дисциплинарную комиссию аппарата акима области. После чего будет принято решение. Конечно же, поведение государственного служащего и в личное, и в служебное время должно соответствовать этике", - ответили в акимате корреспонденту Tengri Sport.

Что может грозить чиновнику

Отметим, что в нашей стране нецензурная брань в общественных местах является "мелким хулиганством" и влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оскорбление же является нарушением статьи 131 Уголовного кодекса. Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, карается штрафом в размере до 100 МРП (393 200 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.

В случае если оскорбление было совершено публично или с использованием массмедиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, наказание будет увеличено. Штраф может достигать до 200 МРП (786 400 тенге), а исправительные и общественные работы могут - 180 часов.