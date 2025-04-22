Конкурс проектов по робототехнике, приуроченный к Международному дню интеллектуальной собственности, провели во Дворце школьников IQOSTANAY. Организовали его департамент юстиции совместно с Методическим центром информатизации и оценки качества образования.

Цель - популяризация робототехники, развитие инженерного и креативного мышления, а также стимулирование интереса молодёжи к программированию и мехатронике.

В конкурсе приняли участие 7 команд в возрастной категории 12–14 лет и 8 команд в категории 15–18 лет из Фёдоровского и Карасуского районов, а также из Костаная. Все они - школьники и студенты первых курсов колледжей.

Командам предложили продемонстрировать роботов, способных выполнять задачи в условиях чрезвычайных ситуаций. Корреспондент «НГ» пообщалась с создателями нескольких проектов.

Ученик 8-го класса школы-лицея-интерната «Озат» Тимур ЖУСУПОВ представил трость для слабовидящих.

- Робототехникой я начал увлекаться с 7 класса, - рассказал он. - Тогда все семиклассники должны были посещать дополнительные уроки на выбор, чтобы попробовать себя в разных направлениях. Мой проект направлен на помощь людям с ограниченными возможностями - в частности, с ослабленным зрением. Трость устроена так: если ультразвуковой датчик фиксирует препятствие, он подаёт сигнал на плату Arduino. Плата, в свою очередь, запускает бипер — небольшое звуковое устройство. Оно начинает издавать сигнал, если на расстоянии до 5 м появляется препятствие. Так получилось, что я начал этот проект в сентябре в рамках школьного научного направления. Мой научный руководитель помог с идеей. Я сам нашёл подходящие детали и вместе с преподавателем по робототехнике мы приступили к сборке. Закончили в ноябре. Подобные трости для незрячих я видел в интернете, но они были очень дорогими —-прототипы стоили около 800 евро. Поэтому мы начали разрабатывать аналог из доступных материалов.

Другой интересный проект представили участники из Фёдоровского района Павел НИЧАЙ и Даниил ПАВЛОВ:

- Наша основная проблема - обильные осадки. - рассказали они. - Мы живём в сельской местности. Зимой дороги и дворы часто заметает снегом. Так родилась идея создать автоматизированного робота-бульдозера. К созданию проекта мы приступили совсем недавно - несколько недель назад. Защищая его на конкурсе, мы понимаем, что многое ещё предстоит доработать. Робототехникой увлекаемся не более полугода: сначала изучали всё в интернете, пробовали собирать конструкции дома. Базовые навыки пайки очень пригодились. Конструкция нашего робота включает одну пару гусениц (они проходимее обычных колёс), ковш и прочный корпус. Также мы использовали два больших и два средних мотора, гироскопический датчик, отвечающий за повороты. Такой робот может использоваться на стройках, в карьерах и при ликвидации последствий ЧС. Его особенность в том, что человеку не нужно находиться внутри кабины - устройство управляется по цифровым чертежам и самостоятельно определяет, где и как работать. Это значительно облегчает жизнь, особенно в зонах, опасных для людей.

Работы оценивались по нескольким критериям: программирование, оригинальность, инженерное решение, презентация проекта перед жюри.

- Задачей конкурса было создать робота-помощника, который облегчил бы жизнь населению, - пояснила руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Костанайской области Динара ХУСАИНОВА. - Были представлены различные разработки: тракторы, бульдозеры, трости для слабовидящих и другие. Всё это разработали сами дети, привнеся собственные инновации, которые в будущем могут оказаться полезными. Большинство проектов выполнены из подручных материалов, в основном - из конструкторов LEGO, так как участники ещё очень юные. Робототехника сейчас преподаётся, как кружковое направление, во многих школах. Это в тренде, как говорит молодёжь. Для подрастающего поколения это возможность проявить себя, выйти из зоны комфорта. Во время защиты проектов у них развиваются ораторские навыки, коммуникабельность и, конечно, технические знания. Ведь за каждой деталью стоит схема и логика работы. Одна из целей конкурса - чтобы дети поняли: любую идею можно воплотить в жизнь. В будущем они могут монетизировать свои разработки, запатентовать их, занимать призовые места на международных конкурсах. Мы хотим, чтобы они с самого школьного возраста понимали: любой интеллектуальный труд подлежит правовой охране на территории Казахстана.

Конкурс завершился церемонией награждения: победителям вручили грамоты и подарки от спонсора.

Призеры конкурса

Level 1: 12-14 лет

1 место - Андрей Любенко, Владимир Ткаченко, КГУ "Пешковская ОШ" Федоровский район

2 место - Даниил Павлов, Павел Ничай, КГУ «Общеобразовательная школа им. Абая отдела образования Федоровского района» УОАКО

3 место - Тимур Жусупов, ШЛИ "Озат", Костанай

Level 2: 15-18 лет

1 место - Данил Куприенко, Лада Шестак, КГУ "Мичуринская общеобразовательная школа" отдела образования Костанайского района

2 место - Диас Акмагамбетов, Нурасыл Мусаинов, гимназия им С. Мауленова. Костанай

3 место - Марат Садыков, Нурбол Жақсымуратов, социально-гуманитарный колледж им. Ы. Алтынсарина, Рудный

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Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова