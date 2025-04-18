Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 38-летнего жителя с. Архиповка (Мендыкаринский район) по подозрению в культивировании конопли, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Во время обыска на приусадебном участке подозреваемого был обнаружен куст конопли, а также 8,65 г. марихуаны.

По данным полиции, "урожай" мужчина вырастил самостоятельно для личного употребления. Это подтверждают изъятые предметы, свидетельствующие об уходе за растением.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по фактам незаконного посева и выращивания запрещённых растений, а также хранения наркотических средств без цели сбыта, - уточнили в пресс-службе. - Кроме того, мужчина привлечён к строгой административной ответственности.

Фото предоставлены пресс-службой ДП Костанайской области