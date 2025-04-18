По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 апреля, ночью на севере и востоке области ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя, днём – дождь, гроза. На западе и юге ночью и утром прогнозируется туман.

В воскресенье и понедельник, 20-21 апреля, на севере и западе будут дожди с грозами, на западе, севере и юге в ночные и утренние часы – туман.

В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью прогнозируем от 0 до 5 градусов тепла, на севере и востоке температура опустится до 3 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём ожидаем 13-18°С, на севере 10°С, на западе и юге 21°С. В воскресенье ночью будет 5-10°С, днём 20-25°С. В ночь на понедельник термометры покажут 7-12°С, днём воздух прогреется до 23-28°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 0…+2°С, днём 16-18°С. В воскресенье и понедельник: по ночам 8-10 °С, днём 23-25°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке области. В воскресенье отдельные порывы могут достигать скорости 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ