Интернет-магазин для продажи наркотических средств группа лиц организовала в мае 2024 года в Telegram. За свой товар они принимали оплату как наличными, так и криптовалютой.

В ходе обыска департамент АФМ по Костанайской области обнаружил и изъял у подозреваемых марихуану и гашиш общим весом более 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт.

- Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс. клиентов, проведено более 5 тыс. сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге, - сообщает пресс-служба ведомства. - С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.

Для транспортировки наркотиков на полученные деньги подозреваемые приобрели 2 автомобиля и мотоцикл, при этом оформили их на доверенных лиц.

Суд санкционировал арест транспортных средств. А подозреваемых поместили под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.

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