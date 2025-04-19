2 апреля 2025 года президент США Дональд ТРАМП ввел таможенные пошлины в отношении 185 стран мира. Минимальный порог - 10%. В отношении казахстанской продукции ввели тариф в размере 27% - это самая большая пошлина среди стран Центральной Азии. 10 апреля Трамп заявил, что приостановит действие пошлин на 90 дней для большинства стран, которые не отреагировали ответными мерами против Вашингтона. Для них остается тот самый минимальный порог. Исключение - Китай, для которого пошлины вырастут до 145%. Как эти экономические потрясения повлияют на экономику Казахстана и благосостояние наших граждан, «НГ» спросила начальника управления науки и коммерциализации КРУ им. Байтұрсынұлы, кандидата экономических наук Андрея КОВАЛЯ.

Андрей Коваль: «США не ведут торговую войну, а отстаивают свои экономические интересы» / Фото из личного архива



- Андрей Петрович, как работают таможенные пошлины и зачем они понадобились американскому президенту?

- Товар пересекает границу по определенной стоимости, с которой взимается процент или фиксированная сумма в бюджет страны. Ряд стран доверяет декларированной цене, а другие не доверяют и устанавливают среднемировые цены. Допустим, в Казахстан шли машины с заниженной стоимостью. Поэтому приняли документы, по которым машины определенного года выпуска не могут стоить меньше определенной цены, для расчета суммы внесения в бюджет.

Почему США пошли на этот нестандартный шаг и ввели пошлины? Об этом забывают, начинают ругать Трампа и обвинять его чуть ли не во всех грехах. На самом деле, это все ерунда. Чистая экономика. Долг США составляет 30% от мирового долга. Есть популярное высказывание сатирика Михаила Задорнова: «Говорят, американцы тупые». Это неправда. Долгое время американские власти работали над сверхзадачей по созданию Соединенных Штатов Мира под своей эгидой. Но это не привело к позитивным эффектам, а привело к разрастанию войн и огромному клубку противоречий. А США начали терять свое экономическое могущество. Президент Дональд Трамп выражает интересы определенной части общества, что Америка должна быть снова великой. И не где-то за рубежом, а в самой Америке. Поэтому они хотят вернуть производство в США. Америка не воюет, не объявляет торговую войну, как сейчас принято говорить. Она отстаивает свои экономические интересы.

Протестующие участвуют в акции «Руки прочь!» против президента Дональда Трампа в субботу, 5 апреля 2025 года, в Нью-Йорке / Фото Andres Kudacki

Говорят, что митинги проходят против Трампа. Но ничего подобного. «Красные штаты» (штаты, где преимущественно поддерживают республиканскую партию - «НГ») не митингуют. Но на сегодня есть несколько векторов, по которым экономика США растет. Да, где-то просели акции, где-то возникли проблемы у «Тесла». Но проблема внешнего долга в стала на путь своего решения.

- Могут ли пошлины серьезно повлиять на экономику Казахстана?

- В 2024 году товарооборот между нашими странами составлял 3,4 млрд тенге, из которых 2,3 млрд приходились на экспорт. Основные товары, вывозимые в США: нефть, уран, ферросплавы, серебро. Было несколько скандалов с экспортом стали, когда Казахстан демпинговал в США. Конечно, эти 2,4% от всего казахстанского экспорта не повлияют практически ни на что. Оценивать нужно средние и долгосрочные риски. Это может повлиять на конкурентоспособность казахстанских товаров на мировых рынках. Проблема заключается в том, что другие страны, столкнувшись с пошлинами, начнут теснить нас с нашего традиционного рынка. То есть условные Мексика и Бразилия могут покинуть рынок США, после чего их товары начнут конкурировать с нашими на европейских или азиатских рынках. Их раньше мелкие рынки не интересовали, а теперь ситуация меняется. И нам придется жестко конкурировать.

Что произойдет с ценами на нефть? Сказать сложно. Сегодня все эксперты недооценивают роль замороженных американских нефтяных скважин и так далее. Их много на самом деле. Хотя при бывшем президенте Байдене множество резервов было потрачено. И еще один момент: на самом деле, значительная часть нефти в Казахстане добывается американскими компаниями, которые под пошлины вообще не подпадают. Они как добывали и перекачивали нефть, так и будут это делать. Как платили налоги в наш бюджет, так и будут платить.

- А что, на ваш взгляд, делать Правительству Казахстана в такой ситуации?

- Казахстан может занять выжидательную позицию. Он будет наблюдать за развитием торговых споров. Но Казахстан по-прежнему будет балансировать. Пока эта позиция работает и является достаточно выигрышной. Возможная мера - диверсификация рынков. То есть, если КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) проблематичен, нужно искать другие каналы сбыта. Нужно восстанавливать заводы, восстанавливать подсобное хозяйство. Ведь доходит до смешного: мы уже после череды реформирований в АПК молоко закупаем в Иране, а говядина бьет рекорды по цене на фоне снижения поголовья скота. Важен точный расчет, персональная ответственность за результат.

В США не очень довольны развитием всей экономической ситуации в Казахстане. И ряд предупреждений получали наши чиновники. Недовольны тем, что наши власти начали наращивать долю присутствия государства в ряде нефтяных проектов, инициировали пересмотр соглашений о разделе продукции. А там немалая доля американских компаний.

Дональд Трамп объявляет о введении пошлин, 2 апреля 2025 года / Фото Reuters

- Поэтому Казахстану достался такой высокий тариф в 27%?

- В этом вина нового социального договора между обществом и властями в Казахстане. Потому что всем немного надоела ситуация, когда олигархи богатеют, а остальные вынуждены «затягивать пояса». И сегодня возникает вопрос: поджимать своих и иностранных олигархов или делать акцент на населении и малом бизнесе?

Сегодня обсуждают изменения в Налоговый кодекс. Дискуссии идут непросто. Наступление на позиции олигархов Правительству Казахстана будут даваться очень тяжело. И это декларировано, что условия будут пересмотрены. Вопрос: когда и в какой мере? Поэтому тарифы в 27% - это, скорее всего, легкое предупреждение, которое пока как информация к размышлению. Как информация о необходимости переговоров и поиска точек соприкосновения.

- То есть вы считаете, что нужны более серьезные изменения в экономике страны?

- Нынешняя политика Трампа - это повод провести ревизию всей нашей экономики: отсечь все неэффективные программы, которые имеют политические или имиджевые цели. К примеру, привлечение 10 топ-звезд, которые недавно обсуждал премьер-министр, это явно не задача правительства. Это скорее попытка отвлечь внимание от реальных проблем. Нужно позаботиться об энергетической, водной и продуктовой безопасности. Если нам не нужны 20 заводов по выпуску подсолнечного масла, то, может, и не нужно их строить. А если нет ни одного комбикормового завода в Костанайской области, но есть сотня ферм, тогда нужно подумать о том, чтобы перерабатывать низкокачественное зерно. То есть вот этот подход и государственное мышление нужно оттачивать. На сегодня оно дает сбой. И когда власти говорят, что нужно 100 молочных ферм или 100 школ и больниц, кто думает, где взять на всех специалистов?

- Вы пока не видите, чтобы власти двигались в правильном направлении?

- Ну почему не вижу? Вижу. Только успехи скромные. Мы по-прежнему поддерживаем крупный бизнес. Малый и средний пытаемся зажать. Кто-то затягивает пояса, а список Forbes растет. Да, у нас есть неплохие программы, но все свидетельствует о том, что мы движемся противоречиво и часто не в ту сторону.

То, что олигархи и комитет по возврату активов перебросили какие-то условно 100 млн в новый фонд, - это не выход. Да, на них школы построят. Это здорово. Но нам нужны современные заводы и фабрики, которые смогут что-то создавать. А когда нам говорят, что строительство жилья будет локомотивом экономики - это абсурд. Оно может создать временный источник доходов для строительных компаний и банковского сектора и иллюзию благосостояния у людей.

Поэтому я считаю, что Налоговый кодекс, как и сказал президент, слишком закручивает гайки в определенном направлении, но оставляет много брешей в другом. Нет налога на роскошь, а инвесторы вообще работают по международному, а не национальному законодательству. И с этим нужно что-то делать. Налоговый кодекс - это направление, куда двигаться реформам. Население тратит почти 50% дохода на еду, это много. И зажимать население налогами, давить на магазины и маркетплейсы - это еще раз залезать в карманы людей. Ведь магазины не будут работать в убыток. Поддержка бизнеса, мы видим, насколько их поддерживают... То контрольно-кассовые аппараты, то какие-то накладные, то новые налоги... Порядка 15 негативных мер за последний год. Что в плюсе? Кого-то освободят от НДС. Все это... Есть другие меры. Есть пути госзайма. Скажите народу правду: мы не можем справиться с ситуацией, мы займем у вас деньги под 15% годовых. Возьмите эти деньги в ЕНПФ. Верните деньги из США в Казахстан. Много всяких мер есть.

Есть три метода стимулирования бизнеса - это налоги, льготы и кредиты. Чем выше налоги, тем ниже уровень их собираемости. В результате - дефицит бюджета, и мы проедаем нефтяной фонд. Нужно найти источник дохода. Олигархов и банкиров трогать не хотят. Кланово-олигархическая система отстаивает свои интересы на всех уровнях. С кого взять? Малый и средний бизнес. Он не консолидирован, его интересы никто особо защищать не будет. С населения можно взять через тарифы на коммуналку. Хотя в свое время ССГПО снабжал Рудный основными коммунальными услугами фактически себе в убыток. Хорошо, давайте не будем трогать олигархов, но каждому дадим коммунальное предприятие или их группу без права повышать тарифы и менять его сферу деятельности. И поставить условие: все нормально с коммуналкой, тогда ты работаешь, а если начались проблемы, то прощайся с месторождением. Ну чем не реализация программы «Тарифы в обмен на инвестиции»? Это называется пакетная передача.

Решения есть! Нужно захотеть их найти. А для этого нужно передоговариваться с олигархами и искать компромиссы, новые условия с важнейшей целью - и это не место в очередном рейтинге, а рост благосостояния населения и МСБ по ключевым индикаторам.