«Я сидела на работе, когда мне позвонили: ваш скот уже погрузили в машину, повезут в Костанай на убой. У меня корову забрали, предписание вручили, - рассказывает жительница Камысты Светлана ШАРАВАТОВА, - сказали, что скотина больная. Пришлось срочно искать технику, чтобы вдогонку ехать за ними». Что происходит с «забракованными» животными дальше? Правозащитник попытался получить ответ на этот вопрос. И пришел к выводу: на них делают очень большие деньги.

Чья бы корова мычала…

По словам Светланы Шараватовой, увидеть срочную «депортацию» скота пришлось и другим жителям ее села. Но рассказ этот впереди, а сейчас порция примечательной статистики.

Идет бычок, качается: «Сейчас на Костанай?» / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Далеко не каждое инфицированное домашнее животное подлежит сжиганию или захоронению в скотомогильниках. Например, скот с бруцеллезом отправляется на санитарный убой для последующей продажи туши. Может быть, живя с этой правдой, некомфортно употреблять мясные блюда, но, согласно статье 1245 ветеринарных правил, утвержденных приказом министра сельского хозяйства РК от 29 июня 2015 года, мясо КРС, свиней, верблюдов и лошадей, положительно реагирующих на бруцеллез при отсутствии патологоанатомических изменений в туше и в органах, после убоя выпускают для продажи без ограничения после 12-часового созревания. Но сначала ветеринары забирают у животных кровь и проводят серологические исследования. Если обнаруживается этот самый бруцеллез, владельцам скота выдают предписание вывезти его на санитарный убой.

Возникает вопрос: куда вывезти? Убойные пункты есть в каждом районе Костанайской области. Логичнее же в ближайший?

Николай Гиньятов: «Сельскому населению причинен ущерб на миллиарды тенге» / Фото из личного архива

- Я запросил от всех районных ветстанций статистику за 2024 год, где сколько больного скота выявили и куда все это вывезено, - говорит председатель ОО «Правозащитный центр Костанайской области» Николай ГИНЬЯТОВ. - И выяснилось, что все районы области, кроме Житикары, вывозят на санитарный убой больше 80% больного бруцеллезом скота... в Костанай.

Инфографика Ксении РЕБИК

И вроде бы, по существующим правилам, ветинспекторы сами определяют, куда именно его вывозить. Есть, правда, нормы - осуществлять забой бруцеллезного скота в отдельную смену или в конце текущей, а еще выдержать до реализации 12-часовой интервал и т. д.

- Но у меня возникает вопрос, - вопрошает Гиньятов, - почему со всей области скот за государственный счет везут в Костанай, когда забой таких животных может осуществляться на любом мясоперерабатывающем предприятии или убойном пункте? Они у нас есть везде.

Полумиллионный круиз коровы

Правозащитник приводит показательный пример: по предоставленному им акту выполненных работ одна корова была осмотрена на ветстанции в Аркалыке, а потом транспортирована в Костанай.

«Покаталась корова на полмиллиончика за деньги налогоплательщиков» / Скан акта выполненных работ

- По этому документу все ее перемещения - одной коровы! - обошлись бюджету в 532 500 тенге. Покаталась корова на полмиллиончика за деньги налогоплательщиков, проехала до мясокомбината около 550 км, а назад машина шла пустой. Итого - покатушки в 1 100 км. Почему государство должно оплачивать транспортировку из самого дальнего района области в Костанай, если в самом Аркалыке есть крупное мясоперерабатывающее предприятие «ТОО Торгай Ет»? И это всего одно животное. Если взять доступную мне официально предоставленную статистику, в 2024 году из районов области в Костанай таким странным образом перевезено 2 572 головы скота. Все договоры по этой теме легко посмотреть на портале госзакупок, этого не скрыть! Это система, и она работает по всей области. Я не могу излагать лишь свои домыслы, объясняющие этот порядок вещей, но я послал свои соображения в антимонопольный орган, и по результатам расследования он должен предоставить ответ: почему мясоперерабатывающие предприятия Костаная получают скот со всех районов области за госсчет? И почему бы эти средства не потратить на вакцинацию? Ведь пресловутый бруцеллез встречается сплошь и рядом. А закон о госсакупках предполагает, что бюджетные деньги должны тратиться эффективно, экономно и обоснованно!

Бруцеллез есть? А если диагностирую?

Ключевая проблема здесь такова: значительная часть сельского населения, как говорят сами жители, натурально боится держать скот на подворье именно из-за этого бруцеллеза. Пожалует ветеринар, возьмет анализы и выдаст предписание отвести скот на убой. Если, например, возникают сомнения в точности серологических анализов (скажем, скотина выглядит совершенно здоровой), то сделать повторный анализ не дадут. На практике же сами ветеринары просто заберут и увезут такой скот, что и произошло с коровой Светланы Шараватовой. Ну да, предложат 50-60 тысяч тенге за голову.

- А то и меньше, - продолжает Николай Гиньятов. - И ведь его забирают у тех людей, которые и так не богаты, которые тратятся на то, чтобы эту скотину выкормить, вырастить. А после санитарного забоя это мясо будет реализовано по рыночной цене! Давайте примем средний вес мяса худенькой коровы, это около 150 кг минимум, а может быть и 180. Умножаем на цену, по которой его принимает мясокомбинат, - это 2 000-2 100 тенге за 1 кг, получаем минимум 300-315 тысяч тенге. Таких голов, напомню, в 2024-м привезли в Костанай 2 572…

- Тогда я хотела нанять специалиста, чтобы мы повторно анализы сдали, - продолжает рассказ Светлана Степановна, - ведь до этого со мной был подобный же случай, когда мне сказали, что скотина больна. Но тесты-то на бруцеллез продаются, мне знакомый ветеринар сделал анализ, и корова оказалась здоровой! А я скот с детства держу, я вижу, когда корова больна. Она у меня телилась без проблем, с больной так не бывает. Во второй раз мы специально пошли в прокуратуру, написали заявления, что не согласны с результатами исследований скота на бруцеллез. Нам сказали: заявления забрать. Нас таких было человек десять. У кого много скота было, у всех его забраковали. У нас была активистка, так ей сказали: «Не рыпайся, а то с работы вылетишь». Нам дали понять, что все бесполезно.

Та история закончилась тем, что Светлана Шараватова прибыла в Костанай и лично наблюдала, как тушу ее коровы разделывают на мясокомбинате.

Но вопросы остались. Правозащитник Гиньятов интересуется:

- Мой главный вопрос к ведомству антимонопольного органа, а также к прокуратуре. От управления ветеринарии и ветконтроля лично я уже ничего не жду, там все понятно. Я бы такую схему назвал «отрыжкой из 90-х». Охотно повторю: почему более 80% от всего скота для санитарного убоя направляется исключительно в Костанай и на конкретное предприятие? Где оседает разница между ценой сдаваемого мяса и тем, что платят бывшим владельцам скота? Кому это выгодно? Сейчас мною получена информация уже не по 2024 году, а в целом с 2021 года по начало 2025-го. Картина ужасающая! Таким «санитарным убоем» сельскому населению области фактически причинен материальный ущерб на миллиарды тенге. В начале апреля нами направлены материалы по признакам антиконкурентного картельного сговора и недобросовестной конкуренции в антимонопольный орган, а 10 апреля пришло уведомление об установлении срока рассмотрения обращения в 60 дней.

P. S. По сообщению жительницы Камысты Светланы ШЕФЕР, в марте этого года из областной ветлаборатории пришло служебное письмо - присутствие владельцев скота в районных лабораториях запретить.

- Есть еще одна неприятная новость, - говорит Шефер. - В селе Арка Камыстинского района на этой неделе начали выходить «положительные» результаты серологических исследований на бруцеллез. На данный момент он выявлен у 15 голов КРС.