Этот вид выпечки распространился у нас лет 5-6 назад, но быстро завоевал популярность. Не в последнюю очередь оттого, что с краффинами редко попадаешь впросак. Ведь когда речь идет о куличах, то всегда волнуешься, чтобы дрожжи надежно подняли сдобу, чтобы изюм в тесте равномерно распределился, чтобы куличи хорошо пропеклись. С краффинами об этом можно не переживать.

Краффины очень неплохо показали себя в качестве пасхальной выпечки

Конечно, продукты и для них нужны первоклассные: активные дрожжи, свежее вкусное масло. Но в чем обычные трудности с куличами: в тесто кладется много яичных желтков, сахара, масла. Все для того, чтобы эта ритуальная выпечка получалась с богатым вкусом (а не просто сладковатым хлебушком) и долго не черствела. В старину считалось, что добрый кулич не сохнет с Пасхи до праздника Святой Троицы, а это ведь больше месяца.

В куличное тесто поэтому принято масло, сахар, желтки добавлять порциями, чтобы дрожжи справлялись с большим количеством сдобы. Тесто подходит несколько раз, процесс занимает много времени. С краффинами, на мой взгляд, проще. Несмотря на то, что используется тоже дрожжевое тесто, технология отличается.

Загодя готовим изюм, курагу, сушеную вишню, вяленую клюкву. Можно не все разом, а только то, что любите. Можно еще цукаты и орехи класть. Я с орехами не люблю, а вот с клюквой, изюмом и курагой - мой вариант. Мытые изюм и курагу я обычно дня два выдерживаю в коньяке. Потом даю полежать без жидкости, чтобы обсохли. Все сухофрукты нарезаю кусочками размером с изюминки.

Пеку на сухих дрожжах. Активирую сухие дрожжи, добавляя к ним немного теплого молока, ложечку сахара и муки столько, чтобы получилось, как на блины. Будет у вас примерно через полчаса опара. Пока она зреет, взбиваю желтки с сахаром, щепоткой соли и размягченным сливочным маслом. Как опарное тесто поднялось шапкой, добавляю туда ингредиенты для сдобы, цедру лимона, перемешиваю, добавляю остатки муки. Должно выйти мягкое тесто. Кладу в миску, смазанную маслом, накрываю и даю подойти в тепле 1,5-2 часа.

Делим тесто (у меня из этого количества вышло 4 небольших кулича), подкатываем шарики, даем им 5 минут вздохнуть, ладонями растягиваем в овалы, потом расправляем-раскатываем, придавая форму прямоугольника. Его обильно смазываем маслом и густо посыпаем сухофруктами, слегка вдавливая их ладонями в тесто. Скатываем пласт в рулет, немного прихлопываем его ладонями. Разрезаем вдоль, оставляя один конец неразрезанным на 2-3 см. И закручиваем эти полоски (в разные стороны), формируя улитку-пирамиду. Отправляем в смазанные формы, даем подойти полчаса. Печь при 180 градусах минут 40-50.

У куличей-краффинов шапочка обычно неровная, немного набекрень, но это симпатично. А если делаете глазурь, то она все сгладит. Я обхожусь ванильной сахарной пудрой.

Ингредиенты

420-450 г муки, 7 г сухих дрожжей (или 21 г сырых), 200 мл молока, 4 желтка, 90 г сахара, 50 г сливочного масла + 80 г для смазывания теста, сухофруктов - от 150 г.

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