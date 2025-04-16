По прогнозам синоптиков, в четверг, 17 апреля, на севере и востоке области ночью ожидаются осадки. В пятницу, 18 апреля, на севере и западе пройдут дожди. В субботу, 19 апреля, на севере, западе и востоке ночью дождь и снег, днём - дождь.

Фото Галины КАТКОВОЙ

В ближайшие трое суток ночью и утром на западе и юге прогнозируется туман.

В Костанае в четверг и пятницу без осадков, в субботу - дождь.

- Ночью в четверг на большей части территории области будет 0...+5°С, на западе и востоке 3 градуса ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём воздух прогреется до 5-10 градусов тепла, на юге будет чуть теплее +13°С. В ночь на пятницу прогнозируем снижение температуры до 1-6 градусов мороза, днём на большей части территории 3-8°С, на западе и юге 13°С. В ночь на субботу будет 0...+5°С, на западе 3 градуса мороза. Днём термометры покажут 10-15°С, на юге столбики термометров поднимутся до отметки 18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...+2°С, днём 7-9°С. В пятницу: ночью -1...-3°С, днём 6-8°С. В субботу: ночью 1-3°С, днём 12-14°С.

Ветер в четверг и пятницу ожидается северо-западный, в субботу юго-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями в дневное время до 15-20 м/с.