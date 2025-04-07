По прогнозам синоптиков, на юге, востоке и западе области во вторник, 8 апреля, днём, ожидается дождь, гроза, на севере в ночные и утренние часы - туман. В среду, 9 апреля, дождь с грозой пройдёт на севере, западе и юге.

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 3-8, на юге 11 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидается тёплым: 13-18°С, на юге 21°С. В среду в ночное время термометры покажут от 0 до 5 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 17-22°С. В Костанае во вторник ночью будет 6-8°С, днём 16-18°С. В среду ночью в областном центре ожидаем 3-5°С, днём 18-20°С.

Во вторник ожидается северный ветер скоростью 9-14 м/с. В среду ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с с порывами на севере, западе и юге области до 15-20 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ