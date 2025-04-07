С 14 мая 2025 года Казахстан введет временный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Об этом говорится в пояснении к проекту приказа министра энергетики на портале "Открытые НПА".

Ограничение будет действовать в течение шести месяцев и распространяется на автомобильный и железнодорожный транспорт.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в проекте приказа ведомства.

Напомним, в начале октября 2024 года экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев признал, что в некоторых регионах на отдельных заправках возник дефицит сжиженного газа. По его словам, это связано с уборочной кампанией и дождями, из-за которых аграриям понадобились дополнительные ресурсы для сушки зерна. Однако он заверил, что в стране нет дефицита ни одного вида нефтепродуктов.