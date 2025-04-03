Сколько будет храниться информация об уволенных по отрицательным мотивам госслужащих
3 апреля 2025, 20:44 | Государство
Генеральный прокурор приказом от 28 марта 2025 года внес изменения и дополнения в некоторые приказы в части правовой статистики и специальных учетов, сообщает Zakon.kz.
Фото: zakon.kz
Так, говорится, что карточки и сообщения по лицам, уволенным по отрицательным мотивам, с подтверждающими документами, предоставляемыми кадровыми службами государственных органов, журналы, подшиваются в отдельное номенклатурное дело в Комитете (по центральным государственным органам) и территориальных органах со сроком хранения 3 года.
Сведения специального учета в информационной системе комитета подлежат постоянному сроку хранения.
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