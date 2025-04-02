По прогнозам синоптиков, в четверг, 3 апреля, ночью на западе, севере и востоке, а днём на большей части территории области будет идти небольшой дождь. В пятницу, 4 апреля, по области ночью ожидаются осадки, на юге сильные. В субботу, 5 апреля, ночью на западе, севере и востоке, а днём на западе и севере прогнозируются осадки, преимущественно дождь. Кроме того, ночью в зоне осадков возможен гололёд.

В Костанае в четверг переменная облачность, дождь, в пятницу - осадки, преимущественно в виде дождя. В субботу - переменная облачность без осадков.

- По области в четверг ночью будет 3-8 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут 12-17, на юге 20 градусов выше нуля. В пятницу ночью ожидаем +1...+6°С, днём +5...+10°С, на юге +13°С. В субботу ночью термометры покажут -2...+3°С, днём +13...+18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +6...+8°С, днём +14...+16°С. В пятницу: ночью +2...+4°С, днём +7...+9°С. В субботу: ночью 0...-2°С, днём +14...+16°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе и севере области. В пятницу ветер будет северо-западный, 9-14 м/с, на западе, север и востоке прогнозируются усиления до 15-20 м/с, с отдельными порывами до 23 м/с. В субботу вновь вернётся юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ