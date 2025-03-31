По прогнозам синоптиков, во вторник, 1 апреля, ночью на юге области пройдёт небольшой дождь, на юге и западе будет туман. В среду, 2 апреля, на всей территории области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

В Костанае в ближайшие два дня - переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на юге 6 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем температуру 12-17°С. В ночь на среду термометры покажут по области -2...+3 °С, днём по области воздух прогреется до 15-20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 0...+2°С, днём 12-14°С. В среду: ночью 0...+2°С, днём 15-17°С.

Во вторник и среду ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с в среду на севере и западе.

Фото Ксении РЕБИК