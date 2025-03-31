Акимат запланировал модернизацию городского парка культуры и отдыха. Она связана с заменой развлекательного оборудования, которое во время самых длинных школьных каникул очень востребовано. Власти заверяют, что учли это.

Имущественный комплекс парка находился в доверительном управлении без права выкупа. В декабре прошлого года договор об этом был расторгнут.

- В настоящее время проводится процедура государственных закупок на строительно-монтажные работы для реализации проекта модернизации, - сообщила сегодня, 31 марта, на аппаратном совещании руководитель отдела государственных активов и закупок акимата Костаная Алия СЕГИЗБАЕВА. - В период модернизации парка культуры и отдыха, планируется непрерывное функционирование 5-и аттракционов, таких как "Колесо обозрения", “Гусеница”, "Автодром", “Орбита”, “Тагада” .

Стоимость проекта модернизации - 1 млрд 727 млн тенге. Предусмотрено приобретение 12 новых аттракционов, а также бамперных машинок для автодрома (на 734,1 млн тенге). Согласно проекту, всего на территории парка будут функционировать 18 аттракционов.

Фото Галины КАТКОВОЙ