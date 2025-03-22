Те, кто бывал на выставках собак в Костанае, знают Юрия ГОЛЬСКОГО как руководителя кинологического клуба «Канис-Профи» и одного из организаторов этих выставок. Еще он профессионально занимался дрессировкой служебных собак по ЗКС (защитно-караульной службе), подготовленные им четвероногие охранники службу свою несли исправно. Без преувеличения он один из лучших кинологов нашей области. Но есть у него еще одно дело всей жизни - фотография.

Это уже в крови

Поначалу это было детским увлечением - трудно 12-летнему мальчишке не присоединиться к хобби отца. Кто-то ходил с отцом на каждую рыбалку, кто-то выпиливал лобзиком, кто-то осваивал шахматы. Гольский-старший увлекался фотографией и, разумеется, заинтересовал этим сына.

Стадо коров эпично уходит в закат. Возле Заречного

Самым первым фотоаппаратом стала подаренная отцом «Смена». Потом были пленочные камеры: «Смена 8М», «Зенит Е», «Зенит В», «Киев 4», «Киев 17», «Киев 19», «Киев 20», шведский Hasselblad, немецкий Exakta, довелось поработать с японским Olympus. Если перечислять уже цифровые аппараты, в руках Гольского побывали Nikon 5000, Nikon 7000, Nikon 600, Nikon 750, Nikon 800, Nikon D4. Сейчас он распрощался с «никонами» и стал убежденным «кэнонистом» - перешел на камеру Canon, которую ценит не только за удобство в работе и невероятный функционал, но и за более качественную цветопередачу.

Это огромный опыт, ведь каждый фотоаппарат требует своего подхода, у каждой модели своя система управления, к каждому надо примериться, узнать, как добиться наилучшего качества снимков. Фототехнику Гольский знает досконально, в свое время учился на фотографа, а в советское время к учебным программам подходили серьезно, поэтому обучение подразумевало, кроме практики, еще и освоение теории фотографии. Тогда любой фотограф знал устройство фотоаппарата до мелочей и понимал, какие законы оптики в фотокамере работают.

Такой теоретически подкованный да с уже развитыми практическими навыками специалист начал свой трудовой путь преподавателем в фотокружке Дворца пионеров. Потом был фотокомбинат возле Центрального рынка, куда ходили фотографироваться все горожане, если хотели, «чтобы было красиво». Потом была очень мощная организация - «Севказгеология», а должность называлась инженер фотометрической лаборатории. Позже работал в ТУ-10 - мастером фотодела.

Не касаясь земли. с. Заречное. Байга. 2015 год

Кстати, самые теплые воспоминания о работе в «Севказгеологии».

- У нас по тем временам было все, что выпускала советская промышленность, - рассказывает Юрий Георгиевич. - Мы получали фотобумагу рулонами. В рулоне 100 м, приходили они партиями по 300 штук. Техническая фотопленка тоже шла рулонами, в банке - 300 м. Была репродукционная фотокамера для предметной съемки размером с большую комнату, стоящая на мягкой подвеске, с большущей «гармошкой». В камере создавался вакуум, чтобы максимально точно передать внешний вид фотографируемого объекта. Негатив имел размеры 70Х90 см. Вся фотоаппаратура, которая выпускалась в СССР, у нас была. И люди были интересные. Было самое настоящее наставничество, опытом делились бескорыстно.

Набережная, лошадка, радуга

Работая в разных организациях по профилю, дослужился Гольский до фотографа 6-го разряда. А высшим разрядом был 7-й. Но получить таковой он не успел, поскольку с развалом Советского Союза присуждать разряды фотографам стало некому. А по справедливости он давно заслужил этот 7-й разряд.

Подсолнухи - один из любимых объектов съемки

Вся жизнь Юрия Гольского связана с фотографией. В связи с этим возникла даже маленькая профессиональная деформация: он никогда ничего не ест руками: ни пирожок, ни пирожное! Даже во время быстрых перекусов пользуется вилкой: не дай боже «залапать» камеру! Это уже в крови, это не вытравить.

Как он это делает

Ко всему, что бы он ни делал, подходит Гольский с особой тщательностью, и любое дело, за которое берется, изучает до самого мелкого пунктика. В 1990-х, когда люди, оставшиеся в «свободном плавании», пытались заработать всевозможными способами, Юрий Георгиевич занялся изготовлением шкатулок в технике маркетри. Не с нуля, конечно. Инкрустацию шпоном наносил на готовые заготовки. Но это и есть самое сложное, поскольку требует твердой руки и художественного вкуса. О качестве его шкатулок говорит тот факт, что они разлетелись по миру и стоят на туалетных столиках дам разных европейских стран.

Ковыльное поле, золотой час

Вот этот художественный вкус проявлен и во всех его фотографиях. Умеет он не только ухватить момент и сделать технически качественный снимок, но и узреть то, что не каждый заметит. Это и делает его не просто фотографом, а фотохудожником.

- Вот уже сколько раз было так, - говорит его жена Юлия ГОЛЬСКАЯ. - Едем в лес, у обоих фотоаппараты. Или он дает мне свою камеру. Я беру ту же аппаратуру, стою там же, смотрю в ту же сторону. В итоге у меня - ерунда на постном масле, а у него такое, что я смотрю и дышать забываю. А мимо каких-то моментов просто прохожу, как слепая, а он их сразу видит.

Вот это и есть взгляд художника - увидеть то, что не замечают другие. Только вместо карандаша и этюдника у него фотоаппарат.

А потом этот удачный кадр нужно довести до совершенства путем разных хитрых способов обработки. У Гольского на компьютере для этого инсталлированы около десятка программ, и всеми он пользуется, смотря что хочет получить. Иногда процесс затягивается. Васнецов свою знаменитую картину «Богатыри» писал 17 лет. У фотохудожников тоже есть долго вынашиваемые произведения.

Те самые малышка и доберман

На выставке собак, которая проходила в Рудном в 2011 году, Гольский среди прочих сделал очень милый снимок - возле статного добермана стоит малышка в белом платьице, причем ростом она ниже собаки. Юрий Георгиевич временами брался за обработку этого снимка, потом прерывался. Спустя длительное время снова возвращался к этой работе. И вот в середине марта этого года обработка была завершена, и перфекционист Гольский наконец-то посчитал результат достойным. Прошло больше 13 лет! Уже и девочка превратилась в очаровательную (а как иначе) девушку, а доберман, скорее всего, умер (собачья жизнь, увы, недлительна), но фотография созрела до совершенства только сейчас. И она действительно великолепна.

Сюжетом для фото может стать что угодно. Юрий Георгиевич любит снимать животных, пейзажи, портреты. К выезду на пейзажные съемки подходит основательно.

Черный терьер - лучшая порода по мнению Юрия Гольского

- Я просчитываю, когда освещение будет наилучшим, - объясняет он. - Есть специальные сайты, где можно рассчитать, к какому часу подъехать на место, чтобы солнце падало так, как нужно при определенных погодных условиях. Существует правило «золотого часа». То есть пейзаж наилучшим образом получится через час после восхода и за час до захода солнца. Ну и нужно настроение для съемки. Если я снимаю без настроения, ничего не получается, каким бы золотым ни был час.

Снимки с животными у Гольского получаются замечательные, потому что он их любит и они это чувствуют.

Лошади охотно позируют Гольскому

- К нему лошади сами приходят, - делится Юлия. - Он снимает табун, обязательно какая-нибудь любопытная морда подойдет, голову на плечо сзади положит, словно просит показать, чего снял. Причем совершенно незнакомая лошадь. При этом ко мне они даже на печенье не подходят.

Богомол-оратор за трибуной

Юлию особенно восхищает кадр с богомолом, который несколько дней жил у них во дворе. Четыре собаки и кошка не заставили насекомое покинуть локацию, пока не закончилась фотосессия. В результате получилась характерная фотография, на которой богомол стоит у прищепки, как у трибуны и что-то беззвучно вещает, размахивая лапкой. Ни дать ни взять оратор.

Кошка согласилась подождать, пока Юрий сходит за фотоаппаратом

- К вопросу о том, как он договаривается, - добавляет супруга фотографа. - Подъезжаем к дому, выходим из машины, сидит кошка на заборе. Чужая, незнакомая. Он на нее посмотрел и говорит: «Посиди, я за камерой схожу». Уходит домой, берет камеру, кошка сидит на заборе. Он ее фотографирует, говорит: «Ну все, свободна». И пошел. И кошка пошла. Я не знаю, как он это делает.

Случайный портрет старика

Людей тоже надо уметь фотографировать. Дело даже не в том, будет ли человек выглядеть красиво. Портрет, созданный фотохудожником, должен по выразительности не уступать портретам, которые пишут живописцы. И это ему удается. К примеру, шел по Центральному скверу, увидел дедушку, сидящего на скамейке, «щелкнул». А потом сделал черно-белый портрет, который достоин любой престижной выставки.

Будем ждать...

Кстати, о выставках. В этом году Юрию Гольскому исполняется 65 лет. Аккурат на Наурыз, 22 марта. Близкие друзья в связи с этим называют его Наурызбаем. Супруга задолго до этой красивой даты уговаривала его заявить о себе и сделать фотовыставку. Но пока уломать стойкого Наурызбая не удалось.

Облака над Тоболом во время заката. Район гольф-клуба

- Я его уже лет 10 не могу уговорить, - жалуется Юлия. - Он все время находит причины, по которым это невозможно: рамки не те, печатать фотографий требует особого качества, нужна бумага самая лучшая. И это при том, что дома стоит профессиональный принтер, есть японская фотобумага, даже два десятка рамочек для начала имеются, остальные докупим. Но нет! Я думаю, он хочет, но боится и поэтому ищет любые отмазки.

А вот это нехорошо. Нехорошо, когда перфекционизм настолько поднимает планку, что не дает фотохудожнику поделиться с родными горожанами хоть частью той красоты, что он создал за годы. Возможно, в будущем удастся сломать эту стену, и в Костанае откроется выставка работ фотохудожника Юрия Гольского. Мы подождем.

Калиго и апельсин. Выставка тропических бабочек в Костанае

Пока он выставляет свои работы на различных профессиональных конкурсах, проводящихся в Интернете, в основном в группах «Фейсбука». где они регулярно попадают в номинации «Фото дня», «Фото обложки» и «Выбор администрации». Кроме того, и сам он является модератором онлайн-конкурсов фотографий, ежедневно отсматривая, оценивая и допуская к публикации чужие работы.

И при этом он продолжает совершенствоваться в фотоделе. А совершенству, как известно, предела нет.

Фото Юрия ГОЛЬСКОГО