В ближайшее время в приложении eGov появится новая функция, с помощью которой казахстанцы смогут проверить, была ли утечка их персональных данных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам директора ТОО Web-Totem Руслана Тургельдинова, новый сервис Nomad Guard уже интегрировали в eGov.

"Когда вы авторизуетесь через электронную цифровую подпись, система использует ваши ИИН, Ф. И. О. и данные из базы мобильных граждан, включая электронную почту. Именно по этим данным осуществляется поиск утечек. В случае обнаружения вам придет оповещение от 1414, а также через мобильное приложение eGov Mobile", - сообщил Тургельдинов на брифинге СЦК.

Как заявил Руслан Тургельдинов, сегодня завершаются последние этапы тестирования новой функции. В ближайшие дни новая функция появится в приложении, и каждый гражданин сможет проверить, были ли утечки его персональных данных.