Им стал Алмат Ерманов. Судейскому корпусу нашего региона вчера, 18 марта, его представил председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев.

Выступая перед собравшимися, Мергалиев отметил деятельность Алмата Ерманова в течение пяти лет на посту председателя коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда, а также его 13-летний опыт отправления правосудия в судах первой инстанции, в том числе при рассмотрении сложных споров в экономическом суде.

Из биографической справки:

Ерманов Алмат Нурмуратович родился в 1972 году в Кызылординской области.

В 1997 году окончил Казахский государственный юридический университет имени Коркыт Ата.

В 1997–2000 годах работал следователем Государственного следственного комитета по Кызылординской области, проходил службу в ДКНБ;

В 2000–2008 годах – судья Кармакшинского районного суда Кызылординской области, специализированного межрайонного экономического суда;

В 2008–2020 годах – судья Кызылординского областного суда, председатель Атырауского городского суда;

С 2020 года и до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда.