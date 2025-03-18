Цифровые документы казахстанцев будут недоступны в ночь на 21 марта и ранним утром, предупредили в компании "Национальные информационные технологии". Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях тоже не будут работать, передает Informburo.kz.

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С 23.00 20 марта до 8.00 21 марта запланированы технические работы. Будет временно ограничен доступ к eGov.kz, eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы"), e-Otinish, E-license, "Открытому правительству", сервисам Национального удостоверяющего центра, а также сервисам госуслуг в мобильных приложениях банков и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства", – сообщили в НИТ.

Казахстанцам рекомендуют подготовить оригиналы документов и до указанного времени завершить необходимые операции в перечисленных сервисах.