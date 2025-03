Радио "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после того, как президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штаты семи федеральных агентств, борясь с "государственной бюрократией", сообщает informburo.kz.

В указе, опубликованном на сайте Белого дома, перечислен список организаций, которые должны "сократить выполнение своих уставных функций и свой персонал до минимального присутствия и функций, требуемых законом". Среди них – Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует пять крупных американских медиа-корпораций, вещающих на 49 языках, включая "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", а также Служба управления музеями и библиотеками, Агентство по развитию бизнеса меньшинств, Межведомственный совет США по борьбе с бездомностью.

- Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолчал", – написал его директор Майкл АБРАМОВИЦ. - Он уточнил, что более 1300 журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо с сообщением, что их отправляют в отпуск.



В феврале к закрытию этих СМИ призвал куратор Департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск, который уже сократил примерно 100 тысяч мест на госслужбе в США. Маск, обосновывая необходимость закрытия этих радиостанций, говорил, что их "больше никто не слушает", и сравнил эти СМИ с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".

Радио "Голос Америки" было создано в 1942 году для противодействия пропаганде со стороны нацистской Германии. "Радио Свобода" работает с 1950-го, оно начало вещание в коммунистических странах Восточной Европы, а с 1953-го и в СССР.

Администрация Трампа обвинила радио «Голос Америки» в публикации «радикальной пропаганды» и «антитрамповского контента» Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В заявлении под названием «Голос радикальной Америки» в числе примеров «радикальной пропаганды» пресс-служба администрации Трампа упоминает материалы, опубликованные «Голосом Америки» с марта 2019 года по октябрь 2020-го. В их числе - сюжет о трансгендерных мигрантах, которые искали убежища в США, комплиментарный материал о Джо Байдене на языке урду для мусульманской аудитории и новость о том, что предвыборная кампания Трампа 2020 года «фокусируется» на электронной переписке сына Байдена Хантера Байдена. В заявлении упоминается материал The National Review, в котором говорится, что сотрудникам «Голоса Америки» было приказано не называть ХАМАС и его членов террористами, «за исключением случаев цитирования заявлений». Также в нем есть ссылка на заметку The Daily Caller, в которой утверждается, что «несколько репортеров Voice of America опубликовали антитрамповский контент в социальных сетях».

