Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в выходные в Костанае
10 марта 2025, 17:20 | Общество
На предпраздничную ярмарку, которая пройдет в ближайшую субботу, жителей и гостей областного центра приглашает отдел предпринимательства. Первая весенняя ярмарка пройдет под открытым небом в центре города.
- В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители городов и районов Костанайской области. Вас ждут приятные цены, - сообщает пресс-служба.
Торговля пройдет на площади в Сити-центре, начало в 9.00.
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