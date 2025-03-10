На предпраздничную ярмарку, которая пройдет в ближайшую субботу, жителей и гостей областного центра приглашает отдел предпринимательства. Первая весенняя ярмарка пройдет под открытым небом в центре города.

- В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители городов и районов Костанайской области. Вас ждут приятные цены, - сообщает пресс-служба.

Торговля пройдет на площади в Сити-центре, начало в 9.00.