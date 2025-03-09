Релоканты из России заявили о блокировке их счетов прокуратурой Северо-Казахстанской области. Пользователи делятся версиями о том, что уголовное дело может быть связано с дроперами и незаконными операциями с криптовалютой.

«Блокировка от 7 марта от департамента полиции по Петропавловску. Надолго? Никто не знает. Причина? Уголовное дело, подробности которого органы оглашать пока не могут. Ведется расследование. Кому удалось дозвониться в департамент, получили ответ, что проблема у примерно 2 тыс. людей. Так что не стоит переживать что это на вас уголовное дело оформлено, мы все тут вероятно проходим как свидетели», - говорится в закрепленном сообщении в чате «Арест счетов», в котором, как выяснилось, находятся преимущественно релоканты из России.

Всего в чате на момент публикации данного материала состоят порядка 200 человек, при этом, как оказалось, среди тех, кто столкнулись с арестами счетов, есть и граждане Казахстана.

В пресс-службе прокуратуры СКО информацию об уголовном деле подтвердили.

«В настоящее время в рамках уголовного дела приняты ограничительные меры по банковским картсчетам», - прокомментировали редакции КазТАГ в региональном надзорном органе.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки ограничения будут сняты.

«В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства», - отметили в прокуратуре, не раскрывая других деталей ввиду необходимости соблюдения тайны следствия.