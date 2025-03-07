В конце февраля - начале марта на спортивных сооружениях областного центра прошла Первая зимняя спартакиада Костанайской области.

Открытие Первой зимней спартакиады Костанайской области / Фото УФКиС

В программу вошли соревнования по четырем олимпийским видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту, шорт-треку и хоккею с шайбой. За награды боролись команды из четырех городов и 16 районов.

Ранее в области проводились комплексные спортивные соревнования по зимним видам спорта, которые носили название областных зимних игры народного спорта «Буркасын - Метелица». В последний раз ставшие 16-ми игры народного спорта прошли 19 лет назад, в феврале 2006 года, и совпали с проведением XX зимних Олимпийских игр в Турине (Италия), на которых наш регион был представлен двумя спортсменами: конькобежцем Александром Жигиным из Костаная и лыжником Андреем Кондрышевым из Мендыкаринского района. Кстати зимняя Олимпиада-2026 - уже 25-я по счету - пройдет снова в Италии и снова в Милане, а также и в Кортина-д’Ампеццо.

В отличие от завершившейся спартакиады, на играх народного спорта проводились соревнования по шести видам. В программу игр были включены еще два неолимпийских вида: мини-футбол (на снегу) и зимнее Президентское многоборье. Однако в соревнованиях по шорт-треку и конькобежному спорту сельские спортсмены не участвовали. В спартакиаде же все команды-участницы выступали во всех видах.

Открытие Первой зимней Спартакиады Костанайской области / Фото УФКиС

На торжественном открытии Первой зимней областной спартакиады, которое состоялось на лыжной базе ДЮСШ № 3, перед ее участниками выступили заслуженный тренер РК по лыжным гонкам Иван Николаевич Вепрев и исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Дулат Советханулы. Они отметили значение зимних видов спорта в нашем регионе, для развития которых создаются определенные условия. В области функционируют 36 лыжных баз, три дворца спорта, 77 хоккейных кортов, и запланировано строительство еще шести крытых хоккейных кортов в районных центрах.

На областной спартакиаде в программу лыжных гонок, прошедших на лыжной базе, входили индивидуальные гонки, командный спринт и эстафеты.

Лыжники Костаная - победители областной спартакиады / Фото УФКиС

Гонку на 5 км свободным ходом среди мужчин выиграл Вячеслав Гаранин из Костаная, показав результат 12 мин. 49,0 сек. Второе место у еще одного лыжника из областного центра Александра Воробьева - 13.14,0, а третье место занял Дмитрий Шмидт из Рудного - 13.54,0.

Среди женщин в гонке на 3 км свободным ходом не было равных Елене Коцюбе из Аркалыка - 7.36,0. Лыжница из Костанайского района Юлия Зеленская завоевала серебряную медаль - 8.00,0. А обладательницей бронзовой медали стала представительница Костаная Ольга Сагимбаева - 8.51,0.

В мужском командном спринте первенствовали Александр Воробьев и Вячеслав Гаранин из Костаная. Дмитрий Шмидт и Руслан Дуненбаев из Рудного показали второй результат. Две секунды уступил им дуэт из района Б.Майлина Вячеслав Макушенко и Валерий Вакуленко.

Евгения Зайцева и Юлия Зеленская из Костанайского района стали победительницами женского командного спринта, опередив занявших призовые места Елену Коцюбу и Жанну Серикову из Аркалыка, а также Куляш Тулебаеву и Ольгу Сагимбаеву из Костаная.

В мужской эстафете 4х2,5 км уверенную победу одержала сборная Костаная, за которую бежали Александр Воробьев, Владимир Брагин, Андрей Паскарь и Вячеслав Гаранин, - 25 мин. 56 сек. А вот серебряных и бронзовых призеров разделили всего две секунды. Второй на финише была сборная Рудного (Руслан Дуненбаев, Михаил Ротов, Андрей Бойцов и Дмитрий Шмидт) - 26.23,0, а третье место у сборной района Б.Майлина (Александр Пархоменко, Игорь Карачев, Вячеслав Макушенко и Валерий Вакуленко) - 26.25,0.

Женская сборная Костаная в составе Ольги Сагимбаевой, Карины Тимяковой, Кристины Беспаевой и Куляш Тулебаевой тоже уверенно выиграла эстафету 4х1,6 км - 26.22,0. Второе место заняла команда Аркалыка (Елена Коцюба, Диана Нурпеисова, Жанна Серикова и Нурай Койшыбек) 27:24,0. Третьими стали лыжницы Рудного (Анна Церковникова Анна Метла Ирина Промовендова и Римма Коваль) - 27.35,0.

Призеры спартакиады в соревнованиях по конькобежному спорту в командном зачете / Фото УФКиС

В командном зачете первые три места в лыжных гонках заняли сборные Костаная, Рудного и Аркалыка.

Конькобежцы соревновались на льду «Технодом арены» на двух дистанциях - 500 м и 700 м.

На дистанции 500 м призовую тройку у мужчин составили костанайцы Руслан Бегимбетов (39,42 сек.), Денис Кузин (40,84) и Куандык Сулейменов (43,45).

А на этой же дистанции среди женщин весь пьедестал заняли рудничанки Елизавета Кузнецова (46,21), Алина Волковицкая (46,53) и Дина Шевкунова (50,55).

По результатам забегов на дистанции 700 м в призеры у мужчин попали те же спортсмены с небольшой перестановкой - Денис Кузин (57,24), Руслан Бегимбетов (57,77) и Куандык Сулейменов (1.00,56).

Среди женщин на этой же дистанции компанию на пьедестале рудничанкам Елизавете Кузнецовой (1.05,90) и Алине Волковицкой (1.06,29) составила представительница Костаная Аида Кленко (1.13,02).

В командном зачете первыми были конькобежцы Костаная, а призовые места заняли представители Рудного и Карасуского района.

Призеры соревнований по шорт-треку в рамках спартакиады / Фото УФКиС

Соревнования по шорт-треку прошли в Ледовом дворце, а в программу входили забеги на дистанции 333 м, 500 м и 777 м, а также эстафеты на 2000 м среди мужчин, 1500 м среди женщин и смешанная эстафета на 2 000 м.

Александр Митрофанов и Глеб Наумов из Рудного, а также Никита Радаев из Костаная в таком порядке составили призовые тройки на дистанциях 333 м и 500 м. На дистанции 777 м первым стал Мадияр Нурпеисов из Рудного, а второе и третье места заняли его земляки Глеб Наумов и Александр Митрофанов.

Все три дистанции у женщин выиграла Карина Овсянникова из Костаная и трижды второй была Анжелика Гадкова из Рудного. Третьи места заняли на дистанции 333 м Лариса Степанова из Костаная, на дистанции 500 м Мария Коломыцева из Рудного и на дистанции 777 м Татьяна Азимова из Рудного.

В мужской эстафете лучшими были спортсмены Костаная, Рудного и Карасуского района. У женщин отличились эстафетные команды Рудного, района Б.Майлина и Федоровского района. Федоровчане еще раз поднялись на пьедестал вместе с командами Костаная и Рудного по итогам смешанной эстафеты.

Рудничане были первыми в шорт-треке в командном зачете, обойдя представителей Костаная и района Б. Майлина.

Команда Рудного по хоккею - победитель областной спартакиады / Фото УФКиС

В турнире по хоккею с шайбой приняли участие 18 команд, которые на первом этапе поделили на шесть групп, а матчи прошли в спортивном комплексе «Ледовая арена» в микрорайоне Юбилейный.

По итогам игр в группах первую четвертьфинальную пару составили команда Костаная, одержавшая победы над хоккеистами Житикаринского района со счетом 8:1 и Сарыкольского района - 10:1, и команда Аулиекольского района, победившая на первом этапе сборную Наурзумского района и уступившая по буллитам команде Аркалыка - 3:4 Б.

Аркалыкчане, одержавшие победу и над сборной Наурзумского района (5:1), играли в четвертьфинале с командой Костанайского района, уверенно выигравшей в своей группе у сборных Мендыкаринского (9:4) и Карабалыкского (7:2) районов.

Фаворит турнира команда Рудного, одержав в своей группе разгромные победы над сборной Лисаковска (9:1) и хоккеистами Узункольского района (12:1), в четвертьфинале встретилась со сборной Денисовского района, взявшей верх над командами района Б.Майлина (6:0) и Карасусукого района (6:2).

И еще одну четвертьфинальную пару составили команды Федоровского и Алтынсаринского районов, игравшие в одной группе. На счету федоровчан победы над командой Камыстинского района (15:1) и алтынсаринцами (4:1), которые в свою очередь также разгромили камыстинцев (20:1).

Счет 20:1 был самым крупным на групповом этапе. На две шайбы меньше были заброшены в матче команды Лисаковска и сборной Узункольского района (18:1), а самая низкая результативность была в поединке хоккеистов Карабалыкского и Мендыкаринского районов - 2:1. И еще в двух поединках первого этапа команда Житикаринского района выиграла у сарыкольцев (4:0), а сборная Карасуского района - у района Б.Майлина (7:2).

Четвертьфинальные поединки завершились так:

Костанай - Аулиекольский район - 8:4,

Костанайский район - Аркалык - 8:2,

Рудный - Денисовский район - 5:1

и Федоровский район - Алтынсаринский район - 2:1.

В полуфинальных поединках предсказуемо победы одержали сборные Костаная и Рудного. Причем оба матча завершились разгромными победами с «сухими» счетами. Костанайцы выиграли у сборной Костанайского района - 9:0, а рудничане одержали победу над командой Федоровского района - 12:0.

Украшением спартакиадного турнира стал финальный матч, основное время которого завершилось со счетом 1:1. А в серии послематчевых буллитов точнее были хоккеисты Рудного, ставшие победителями спартакиады. Второе место у команды Костаная.

Третье место заняла сборная Костанайского района, одержавшая победу в матче за «бронзу» над командой Федоровского района со счетом 4:1.

Лучший вратарем турнира был признан Михаил Хилько из Рудного, лучшим защитником - Петр Хроменюк из Костанайского района, лучшим нападающим - Андрей Мирончук из Костаная, а лучшим игроком стал Артур Мазитов из Рудного.

Призеры Первой зимней Спартакиады Костанайской области в общекомандном зачете / Фото УФКиС

В общекомандном зачете победителями Первой зимней Спартакиады Костанайской области стали представители Рудного. Второе место у Костаная, замкнули тройку призеров спортсмены Костанайского района. А в зачете районов вслед за Костанайским расположились команды Аулиекольского и Карасуского районов.

По итогам областной спартакиады будет сформирована команда Костанайской области для участия в VI зимней Спартакиаде Казахстана, которая пройдет с 17 марта по 13 апреля.