Волнение и неуверенность. Приходишь и даже не знаешь, как обратиться: «Знаете, мне тут вот…» Кавалеры узнают себя, а дамы хихикают. Корреспондент «НГ» побывал в нескольких салонах, чтобы выяснить, как эти точки цветочков живут и работают в свой самый насыщенный и ответственный день.

Голубой да аленький

У каждого цветка, как у бренда – своя легенда. Роза – страстный поцелуй любви и вечности, лилия – благая весть нежности и непорочности, а тюльпан – свежий вздох земли, пробуждающейся от зимнего сна. Так изрекли поэты. Если спуститься с небес на почву, то у каждого растительного товара есть срок и правила хранения, оптовая и отпускная цена. И спрос, конечно. Который рождает предложения. Иногда довольно смелые, если не сказать – дерзкие.

- Многие мужчины спрашивают традиционные цветы – розы и хризантемы, - констатирует директор цветочного магазина Татьяна СТЕПАНЕНКО. – Но сейчас мы предлагаем своим покупателям что-то кардинально весеннее – нарциссы, гиацинты, мимозы, и, конечно же, тюльпаны. В другой сезон многого из них в продаже часто не бывает.

Меня просвещают: даже сам цветочный рынок на месте не стоит – селекционеры выводят новые сорта, например, орхидей, появляются свежие цветовые гаммы и их, прямо как модный парфюм, выбрасывают в продажу. К 8 марта, говорит Татьяна, на прилавках возникают цветы экзотические, изысканные, редкие.

Фаленопсис

Мускари

Эхмея - слева

- В обычные дни у нас далеко не всегда есть, к примеру, эхмея (5 500 тг – средняя цена за куст по Костанаю; далее в скобках примерные цены за цветок или куст – «НГ»), знаменитая необычной палитрой расцветок – от серебристой до бархатно-зелёной, или фаленопсис (10 000 – 17 000) – от розового с бордовым до кремового или нежно-жёлтого. Что касаемо орхидей, в этом году у нас были даже насыщенно-чёрные цветы. Но их мы уже распродали: спрос высокий, чёрные орхидеи даже бронируют. Есть вот такой мускари, по-простому «Мышиный горошек» (1 700). Он напоминает перевёрнутую гроздь винограда, нежно-голубые цветы. И мы продаём их в горшочках ручной работы из натурального льна, прямо тренд этого года. Или, смотрите, мадагаскарский жасмин Стефанотис (9 000), который в простонародье называют «Цветок невесты».

Татьяна Степаненко: "Невесты, для вас"

Льняные горшочки: эко-тренд

- Эти жасмины добавляют в свадебный букет. Стефанотис - вьющееся растение, а цветёт пышной гирляндой. За ним ходит слава: говорят, если подарить цветок девушке, она обязательно скоро выйдет замуж. Проверено на нескольких моих знакомых! И вы знаете, в весенний праздник уместно преподнести даже куст цитруса. Я серьёзно: это оригинально и очень стильно.

Стильный цитрус - чем не подарок?

La vie en rose

Вчера знакомый из Москвы написал: «У нас этой весной резко сократилось количество тюльпанов, а цена выросла в два-три раза». Вот же, думаю, как санкции повлияли! Оказалось, дело не только в политике. В Казахстане тюльпаны тоже поднялись в цене, хотя и не настолько:

- В прошлом году, - поясняет консультант из другого магазина, которая назвалась просто Марина, - тюльпаны были доступнее, но в 2025-м подорожали луковицы у поставщиков из Голландии. Говорят, всё из-за того, у них были наводнения. Сейчас никаких проблем ни с доставкой, ни с получением мы не испытываем.

По нашему мониторингу цветочники продают тюльпаны от 800 до 1200 тг.

Всего лишь рабочая смена… Зато какие эмоции!



- Те, кто говорят, что в день 8 марта мы делаем основной оборот чуть ли не за год, явно не в теме, - авторитетно заявляет Татьяна Степаненко, - этот день для нас – всего лишь рабочая смена интенсивной торговли. Конечно, мужчины спешат порадовать своих женщин, и наплыв покупателей больше, но всего раза в два-три. Мы на ногах с семи утра, или даже раньше – и до одиннадцати вечера.

Консультант Ульяна: «Самый ходовой товар весь перед вами». Добавлю, что я видел розы и от 1300



- Розы у нас от 1 600 до 3 000 тг, - рассказала мне консультант просто Ульяна, устроив мини-экскурсию в такую прохладную комнатку, которые встретишь почти в каждом цветочном салоне. - Товар и цена традиционные. Последняя зависит от высоты стебля, состояния растения, сорта, поставщика и оформления.

Это не сон

Эта история любви молодых людей из Костаная достойна экранизации (о, надо рассказать режиссёру Валерию Захарьеву). В общем, однажды в дверях цветочного магазина появился обычный парень…

- Это произошло в первый день весны. Он заказал целую корзину роз, - рассказывает Татьяна. - Конечно, все девчата обратили на него внимание.

«Девчата сразу обратили на него внимание»

- Назавтра он пришёл снова, и как в прошлый день… корзина роз! И так молодой человек брал у нас по корзине каждый день с 1 по 8 марта. Прошло время. Он перестал появляться, и мы почти забыли его. Но вдруг – знакомый голос: «Я хочу заказать у вас свадебный букет». Знаете, мы совсем не думаем о том, что сыграли какую-то роль в его жизни… Просто стараемся всегда приносить людям радость.

- У меня было несколько очень цепляющих случаев, - присоединяется к разговору консультант просто Тамара, - когда молодой человек приобретает букет для свидания, потом я собираю для него же свадебный букет, а потом букет жене в роддом… Я привыкла всегда интересоваться, спрашивать у клиента – а по какому поводу? И, например, букет на выписку из роддома я всегда составляю с особой энергией, это вообще отдельная тема.

Главное в композиции – повод?

Дарите женщинам цветы

Тамара между делом рассказывает мне о правилах сочетаемости цветов в сборном букете:

- Верное сочетание – часть принципа сборки. Например, нежные цвета сочетаются с неброскими, густые – с яркими. А уже в конкретном случае всё зависит от вкуса получателя/покупателя. Молодым девушкам уместнее дарить что-то лёгкое – кремовое, персиковое, бело-розовое, а дамы постарше предпочитают насыщенные цвета. А мне лично? Хм… что-нибудь нейтральное. Знаете, ведь самые большие привереды и педанты в выборе цветов – женщины. И на 8 марта женщины. Всегда женщины.

Я вышел из этого места с просветлением. Не только по вопросу ценников или экзотических названий, но и по поводу роли и миссии всех этих просто Тамар или просто Марин.

Ведь цветы значат много больше, нежели приятные растения в подарок. Это символ признания и заботы. Любви. Любой цветок - сказитель, который без слов говорит о красоте мимолётного момента. Кто-то установил, что цветы вызывают положительные эмоции как у получателей, так и у дарителей, так что «точки цветочков» в первые весенние дни превращаются в этакие центры эйфории, а предвкушение праздника становится не только вопросом торговли, но и средоточием деликатных эмоций. Именно поэтому находить время на цветы иногда очень даже нужно.

Вот такой получился рассказ – то ли цветистый, то ли цветастый. В общем, цветочный.

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