Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в марте?
7 марта 2025, 09:27 | Государство
Режим работы, который установят в ЦОНах и СпецЦОНах в связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза в Казахстане, сообщила пресс-служба НАО "Правительство для граждан".
В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 8 и 9 марта.
В понедельник, 10 марта, прием граждан будет осуществляться только в дежурных центрах с 9:00 до 13:00. По такому же графику центры будут работать и 25 марта.
При этом 21, 22, 23 и 24 марта являются нерабочими днями в связи с празднованием Наурыза.
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