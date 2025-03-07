Режим работы, который установят в ЦОНах и СпецЦОНах в связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза в Казахстане, сообщила пресс-служба НАО "Правительство для граждан".

В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 8 и 9 марта.

В понедельник, 10 марта, прием граждан будет осуществляться только в дежурных центрах с 9:00 до 13:00. По такому же графику центры будут работать и 25 марта.

При этом 21, 22, 23 и 24 марта являются нерабочими днями в связи с празднованием Наурыза.