Ветеринар Бауыржан Маданов из Узункольского района упал в обморок прямо на рабочем месте. Ему потребовалось время, чтобы доказать свой диагноз. Трудовая инспекция не реагирует на обращение специалиста, а в полиции, по словам ветеринара, отказались заводить уголовное дело, пока вопрос не решится в гражданском порядке.

Бауыржан МАДАНОВ: "Борюсь за свои права, альтернатив у меня нет"

В профессии ветеринара есть риск и опасности, с которыми специалисты сталкиваются постоянно. Но когда это связано с нехваткой обязательных средств защиты, проблема перерастает в драму. А как назвать ситуацию, в которой средства эти по документам выдавались, а в реале их никто их не видел? Теперь болеют все: врач Бауыржан Маданов бруцеллёзом, а управление ветеринарии Костанайской области – за начальство ветстанции.

Маданов работает в КГП «Ветеринарная станция Узункольского района» в Фёдоровском сельском округе с 2023 года. Считает себя преданным профессии, а потому первой задачей, говорит он сам, видит исполнение служебного долга:

- Если задание поставлено, если надо – значит, поеду и сделаю всё, что зависит от меня.

Правда, говорит Бауыржан, у него и коллег вызывало вопросы постоянное отсутствие средств защиты. Доказательство – десятки снимков, где врачи проводят ветеринарно-профилактические мероприятия (обработка скота в простонародье) не то что без халатов - даже без перчаток и масок.

Так, по словам Бауыржана, работают его коллеги - голыми руками, без обязательных средств защиты

- Ни я, ни мои сослуживцы не используют всего этого, потому что нам не выдают, хотя обязаны по трудовому договору, это пункт 4.1.1. Нам полагаются маски, перчатки, халаты, дезинфицирующие средства для рук. Мы неоднократно говорили об этом на внутренних совещаниях: «Как так? По району и по области полыхает бруцеллёз, а мы работаем голыми руками!» Ведь когда ветврач заходит к животному, никто не знает диагноза, пока лаборатория его не определит. У нас вообще должны время от времени брать анализы крови на бруцеллёз в райбольнице, но медосмотр был так себе – в основном кровь на сифилис. До сих пор недоумеваю, почему.

Бруцеллёз – чреватое последствиями заболевание, которое вызывают невидимые, но весьма зловредные создания - бактерии рода Brucella. Зараза может передаваться от животных к человеку. Ветеринары, работающие с крупным рогатым скотом, овцами и козами, прописаны в группе риска. А если нет средств индивидуальной защиты, безопасность из гарантии превращается в случайное везение.

В октябре 2024-го у Бауыржана появились симптомы, схожие с гриппом: мышечные судороги, ломота в костях, повышение температуры, головные боли, боли в пояснице и тахикардия. Вначале врач не придал этому значения – мол, устаю же на работе, нагружают по полной. Дотерпел до ноября, но слабость никуда не делась, наоборот.

- Прямо на работе я упал в обморок. Меня увезли в районную больницу, но там никакого диагноза не поставили. 13 января я поехал в Костанай в клинико-диагностический центр, попросил: возьмите кровь на бруцеллёз, я себя неважно чувствую. Через два дня мне и говорят: у вас бруцеллёз.

15-16 января, когда диагноз Маданова был подтверждён, его госпитализировали в областную инфекционную больницу. О случае заражения узнали все в областной структуре, и вскоре неравнодушные люди скинули Бауыржану голосовое сообщение от одного из сотрудников управления ветеринарии:

- Можно легко определить, чей это голос. В сообщении этот «Мистер Х» советует ответственным лицам - мол, заполните таблицы и укажите задним числом, что вам в 2024 году выдавалось всё материально-техническое оснащение.

Бауыржан вышел из больницы и обратился в областную трудовую инспекцию и полицию. Из инспекции пришёл ответ: "Рассмотрение профессионального заболевания не входит в компетенцию государственной инспекции труда".

- Ездил в районный отдел полиции, хотел подать заявление о возбуждении уголовного дела, но мне сказали: «Пока дело не будет рассмотрено в гражданском порядке, уголовное дело мы заводить не будем».

Районная прокуратура провела проверку в деятельности КГП «Ветеринарная станция Узункольского района», после чего в начале этого февраля районный прокурор Азат Сагнаев направил руководителю ветстанции Досану Каримову представление № 2-0919-25-00059:

«Ветеринарный врач Фёдоровского сельского округа Маданов Б. ввиду отсутствия обеспечения техническими средствами находится в учреждении здравоохранения в связи с заражением бруцеллёзом».

Мало того: руководство станции обязано было, руководствуясь действующими правилами, выехать в округ к тем владельцам, где работал Бауыржан, чтобы взять кровь на бруцёллез у скота по его описям животных, чтобы исключить скрытый очаг заражения. Ничего подобного, по словам ветврача, сделано не было:

- Возможно, кто-то сейчас ещё заражается. Только не знает об этом…

Чтобы прояснить детали, редакция «НГ» направила запрос в областное управление ветеринарии. Ответ его руководителя Толегена ИМАНБАЕВА достоин пристального анализа:

«В 2024 году управлением ветеринарии были выданы специальные средства индивидуальной защиты (костюмы, маски, перчатки, очки, бахилы) ветеринарным врачам подведомственных ветеринарных организаций, в том числе КГП «Ветеринарная станция Узункольского района» 100 комплектов. Следовательно, руководитель ветеринарной станций, действуя на принципах единоначалия, самостоятельно решает вопросы деятельности государственного учреждения в соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и уставом (положением)».

Так, понятно: мы всё предоставляли, а он сам распределяет, и действует при этом, как должен. Едем дальше:

«Известно, что ветеринарный врач оказывал ветеринарную услугу в частном порядке в соседних сёлах Узункольского района. В частности в селе Сатай, на территории которого в 2024 году было выделено 11 голов КРС положительно реагирующих на бруцеллёз».

- На чём основано это утверждение? - спрашивает Бауыржан. - Вы сможете спросить у руководителя управления фамилии владельцев из села Сатай, скот которых оказался с положительным диагнозом на бруцеллёз? Я намерен выехать и опросить их. И гарантию даю, что они подтвердят: я у них не был никогда.

"В целях недопущения особо опасных инфекционных заболеваний среди ветеринарных специалистов, руководителями ветеринарных станций районов и городов ежегодно организовываются процедуры обследования (в особенности против бруцеллёза) и профилактических прививок против особо опасных болезней (в особенности против бешенства) всех профильных специалистов ветеринарных станций (ветеринарных врачей, фельдшеров, санитаров, дезинфекторов и т.д.)", - здесь глава управления ветеринарии Толеген Иманбаев уличает во лжи районную прокуратуру.

Которая установила:

«Перед обработкой скота у ветврачей необходимо брать анализ на бруцеллез, однако фактически указанный анализ не проводится».

- Они уверяют, что мы проходим обследования на бруцеллёз в медицинских учреждениях, - цитирует ответ управления Бауыржан. – Но проходили далеко не все сотрудники.

В общем, ситуация насколько любопытная, настолько же и удручающая.

- Работаю по сей день, - добавил Бауыржан Маданов. - До сих пор у меня нет ни компьютера, ни принтера, ни холодильников, ни столов, ни стульев от станции… Сижу дома. Чтоб находиться в базах ИСЖ (идентификация сельхозживотных РК, единая база всех животных страны), где нужен интернет, оплачиваю это всё сам по 6 000 тенге в месяц. И когда идут массовые обработки, приходится работать день и ночь. О возмещении затраченных средств от станции речь даже не ведётся. Ноутбук для работы дали чужие люди, стол и старый принтер тоже дали люди добрые. Борюсь за свои права, альтернатив у меня нет.

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