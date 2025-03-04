С 27 февраля по 3 марта в канадском городе Калгари прошел чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров, в котором принимала участие и сборная Казахстана.

Казахстанцы - бронзовые призеры юниорского чемпионата мира по шорт-треку в смешанной эстафете / Фото isu-skating.com

В составе сборной Казахстана на юниорском чемпионате мира выступали и две представительницы Костанайской области - воспитанницы Центра подготовки олимпийского резерва и ДЮСШ №3 Полина Омельчук и Анастасия Галечина из Рудного. Полина Омельчук, тренирующаяся под руководством Ильи Коробейникова, является бронзовым призером IV зимних Юношеских Олимпийских игр 2024 года в Канвоне (Южная Корея), а Анастасия Галечина (тренер Анатолий Галечин) - участница этих же Игр. Обе спортсменки становились в прошлом году серебряными призерами этапа юниорского Кубка мира в Левардене (Нидерланды) в эстафете на 3000 м.

Казахстанские спортсмены по результатам юниорского чемпионата мира завоевали в Канаде четыре призовых места - одно второе и три третьих.

Второе место было завоевано в женской эстафете на 3000 м. Женская сборная Казахстана, за которую бежали и Омельчук, и Галечина, выиграла свой полуфинальный забег с результатом 4 мин. 15,078 сек., а в финале, показав время 4.13,651 уступила чуть более половины секунды команде Южной Кореи - 4.13,083. Вместе с рудничанками обладательницами серебряных наград стали Алина Ажгалиева из Уральска, завоевавшая в Калагри еще и бронзовую медаль на дистанции 1000 м, и Зейнеп Кумаркан из Восточно-Казахстанской области.

Одна из бронзовых медалей была завоевана в смешанной эстафете на 2000 м. Казахстанская команда, за которую бежала и Анастасия Галечина, выиграла свой четвертьфинальный забег с результатом 2.45,160. В полуфинале казахстанцы улучшили свой результат и были вторыми в забеге (2.41,438), а в финале, пропустив вперед команду Южной Кореи (2.42,607) и представителей Китая (2.43,649), показали третье время - 2.44,071.

Еще одна бронзовая медаль на счету мужской сборной в эстафете на 3000 м.

Кроме эстафет, представительницы Костанайской области выступили на чемпионате мира в личных соревнованиях еще на трех дистанциях.

На дистанции 1500 м Анастасия Галечина остановилась на стадии 1/4 финала, выиграв затем утешительный забег с результатом 2.28,193. А Полина Омельчук, показав в четвертьфинале лучшее время в своем забеге (2.29,264), в полуфинале была седьмой.

Полина Омельчук и Анастасия Галечина со старшим тренером Костанайской области по шорт-треку Николаем Федоренко у конькобежного стадиона «Олимпик овал» в Калгари

На дистанции 500 м Омельчук дошла до четвертьфинала, показав свое лучшее время в квалификационном забеге - 44,124 сек.

Уверенно выиграв свои забеги на дистанции 1000 м на первых двух стадиях (1.33,887 и 1.32,838), Галечина в четвертьфинальном забеге, к сожалению, получила «пенальти» за нарушение правил.

А за неделю до чемпионата мира в Канаде же, но в городе Квебеке прошел этап Кубка мира среди юниоров, в котором также приняли участие наши спортсменки. Причем Полина Омельчук выступила в смешанной эстафете на 2000 м, в которой команда Казахстана выиграла четвертьфинальный забег, была второй в полуфинальном забеге и в финале с результатом 2.42,455 уступила 0,066 сек. только команде Южной Корее (2.42,389).

В личных соревнованиях Омельчук дошла до четвертьфинальных забегов на дистанциях 500 м и 1000 м, в которых заняла четвертые места, а Галечина пробилась в финал «В» на дистанции 1500 м, где заняла четвертое место.

Нужно отметить, что награды юниорского чемпионата мира стали не первыми для представителей шорт-трека нашей области в этом году. Так, на прошедших в феврале в Китае IX зимних Азиатских играх воспитанник Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Глеб Ивченко из Рудного в составе мужской сборной Казахстана завоевал историческое «золото» в эстафете на 5000 м. А спустя неделю стал соавтором еще одной сенсации, завоевав в такой же эстафете в составе сборной Казахстана бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Милане (Италия).

Будем надеяться, что список успешных выступлений наших спортсменов на международной арене будет продолжен на чемпионат мира по шорт-треку, который пройдет с 13 по 16 марта в Пекине (Китай).