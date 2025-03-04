Услуга по оформлению личных документов станет доступна казахстанцам в режиме онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Соответствующий приказ подписали министерства внутренних дел и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Услуги будут предоставляться посредством портала электронного правительства и мобильных приложений.

"Проект разработан в рамках реализации закона "О государственных услугах" для совершенствования процесса, повышения эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по вопросам выдачи паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан. Целью проекта является перевод оказания государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан", в частности по выдаче удостоверения личности по причине истечения срока действия, в онлайн-формате в качестве альтернативного варианта действующему порядку сроком до 1 марта 2026 года", - говорится в приказе.

Отмечается, что реализация проекта не потребует финансовых затрат.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.