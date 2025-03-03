По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 марта, на севере, западе и востоке области ожидается снег, низовая метель, на севере и юге - туман. В среду, 5 марта, на севере, юге и западе снег с низовой метелью, гололёд, на востоке и юге - туман.





В Костанае во вторник ночью и утром снег, в среду снег, низовая метель, гололёд.

- В ночью на вторник термометры покажут 12-17, на юге 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем -5...-10°С, на юге -13°С. В ночь на среду термометры покажут -7...-12°С, на юге -15°С, днём по области будет 0...-5°С.

В Костанае во вторник ночью -14...-16°С, днём -7...-9°С, в среду ночью -8...-10°С, днём 0...-2°С.

В ближайшие два дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. Во вторник усиления до 15-20 м/с прогнозируются на западе и юге, в среду - на севере, западе и юге. В среду отдельные порывы ветра будут достигать скорости 23-28 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ