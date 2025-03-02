В первый месяц весны стартовал чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. «Тобол» в первом туре встречался на поле манежа «Тобыл Арена» с клубом из Жезказгана «Улытау», завоевавшим право выступать в высшем футбольном дивизионе республики, и ставшим в сезоне-2024 серебряным призером в Первой лиге.

Ислам Чесноков против защитника «Улытау» Сергея Келлера / Фото instagram.com/fc_ulytau

Команды до этого встречались в рамках чемпионатов страны четырежды. Впервые это было в 1993 году, когда костанайский клуб назывался «Химиком», а жезказганский - «Енбеком». Оба матча в том чемпионате выиграли костанайцы - 3:1 в гостях и 3:0 дома. Второе противостояние состоялось в 1996 году, и тогда уже «Тобол» выиграл домашний поединок со счетом 1:0, а в гостях сыграл вничью - 1:1.

На матч первого тура сезона-2025 «Тобол» вышел в следующем составе: вратарь - Данил Устименко, защитники - Роман Асранкулов (капитан команды), Темирлан Ерланов, Иван Миладинович, Марко Вукчевич, полузащитники - Александр Зуев, Наурызбек Жагоров, Цотне Мосиашвили, Виктор Брага и нападающие - Ислам Чесноков и Николай Сигневич.

Стартовый состав «Тобола» на первый матч чемпионата / Фото instagram.com/fctobol

А в составе «Улытау» играли два экс-футболиста «Тобола» - вратарь Дмитрий Непогодов, выступавший в составе костанайского клуба в 2017-2018 гг. (61 матч, 53 пропущенных гола) и сезоне-2022 (2 матча, 2 пропущенных гола), и полузащитник Жасулан Молдакараев, сыгравший в сезоне-2017 и сезоне-2018 за костанайцев 41 матч и забил 5 голов.

Хозяева активнее начали встречу, к десятой минуте все чаще переходя на половину поля соперника. На 14-й минуте «Тобол» заработал опасный штрафной удар за снос Чеснокова у правого угла штрафной площади, но мяч после удара Зуева пролетел рядом с правой стойкой ворот. Через две минуты после атаки по правому флангу Чесноков от боковой линии выполнил подачу на ближний край вратарской площадки, а набегавший Зуев головой пробил по мячу, но тот вновь пролетел рядом со створом.

Капитан «Тобола» Роман Асранкулов против нападающего «Улытау» Рамазана Абылайхана / Фото kazfootball.kz

К середине первого тайма гости все большими силами оттягивались к своей штрафной площади. На 22-й минуте Жагоров перехватил мяч в центре, отдал его на правый край Чеснокову, а тот перевел его к левому углу штрафной площади Зуеву, который сместился вдоль линии штрафной площади ближе к центру и пробил в дальний угол ворот, но мяч пролетел над перекладиной.

На 34-й минуте Зуев же со своей половине поля отдал длинный пас на левый край на ход Жагорову, который от угла штрафной площади сделал навесную подачу на правый край вратарской площадки, откуда набежавший Сигневич пробил с ходу низом рядом с правой штангой.

На 40-й минуте Мосиашвили почти от центральной линии сделал передачу в штрафную площадь совершившему рывок Жагорову, тот отдал мяч подоспевшему Зуеву, который перевел его к границам штрафной площади Асранкулову. Капитан хозяев переадресовал мяч к дальней штанге, заметив рывок Чеснокова, но тому помешал прицельно пробить головой Сергей Келлер.

И все же назревавший гол состоялся через две минуты, а его авторами стали лучшие бомбардиры прошлого сезона. После атаки хозяев по правому краю Чесноков на линии штрафной площади почти у лицевой линии переиграл капитана «Улытау» Демията Сламбекова и сделал подачу к дальней штанге Сигневичу, который в высоком прыжке в борьбе с защитником Бекжаном Рзатаевым головой переправил мяч в левый угол ворот - 1:0.

Еще через две минуты после подачи Чеснокова с правого края российский защитник гостей Георгий Бугулов отбил мяч головой, но Зуев, не дав тому опуститься на газон, из пределов штрафной площади в красивом прыжке пробил через себя в правый нижний угол ворот. Однако Непогодов в падении поймал мяч. А на второй добавленной к первому тайму минуте попытку Чеснокова ворваться справа в штрафную площадь грубо прервал почти на ее границе Кейлер. Пострадавший сам пробил назначенный за это нарушение штрафной удар, и вновь Непогодов выручил свою команду, кулаками в падении выбив мяч из нижнего левого от себя угла ворот.

Во втором тайме гости попытались перехватить инициативу, и в самом его начале Молдакараев пробил с дальней дистанции, но мяч пролетел мимо створа. На это «Тобол» ответил ударом Чеснокова с линии штрафной площади в дальний левый угол ворот, но Непогодов кулаками выбил мяч. Через минуту Молдакарев вновь угрожал воротам хозяев, на этот раз нанеся удар с правого края, но мяч пролетел выше ворот.

«Тобол» ответил выпадом по правому краю, завершившимся угловым ударом. И после подачи Чеснокова от углового флага на ближнюю штангу прибежавший из глубины поля Миладинович нанес удар с ходу в нижний угол, но мяч попал в штангу и вылетел за пределы поля.

Через час игры гости заработали опасный штрафной удар по центру в десяти метрах от штрафной площади, который пробил Келлер, но мяч пролетел над перекладиной. А на 68-й минуте несколько раз спасавший гостей Непогодов едва не подвел команду, выбив мяч прямо на ногу Чеснокову, который пробил от угла штрафной площади по воротам. Но на выручку своему вратарю успел прийти Бугулов, выбивший мяч головой за лицевую линию.

Спустя две минуты Зуев пасом низом от центрального круга между двух защитников вывел один на один с вратарем Чеснокова, но Непогодов броском в ноги отбил мяч, который подхватил Жагоров и, дойдя до лицевой линии, пробил слева по воротам. И вновь на выручку вратарю гостей пришел защитник. Сламбеков, опередив Чеснокова и Сигневича, выбил мяч, катившийся по линии ворот.

На 72-й минуте Зуева сменил на поле Ахмед Эль-Мессауди, а через две минуты Жагоров из центра половины поля соперника сделал передачу в штрафную площадь Чеснокову, который убежал от Келлера, и, выйдя один на один с Непогодовым, на этот раз переиграл того, отправив от правого угла вратарской площадки мяч в сетку ворот под ногой вратаря.

На 79-й минуте Давид Энен заменил Мосиашвили, а на последней минуте встречи тренерский штаб хозяев провел еще тройную замену, поменяв на поле Асранкулова, Жагорова и Чеснокова соответственно на Мейрамбека Калмырзу, Бейбита Галыма и Жаслана Жумашева, и «Тобол» уверенно довел матч до победы - 2:0.

Ислам Чесноков - лучший игрок матча / Фото instagram.com/fctobol

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев отметил, что план на игру был выполнен:

- В сегодняшней игре мы достигли своей цели и довольны результатом. Были ошибки, но главное, что мы получили нужный нам результат. Мы изучали стиль и философию игры соперника. Видно, что «Улытау» старается играть в комбинационный футбол, из-за чего у нас в некоторых ситуациях, возникали проблемы. В начале обоих таймов что-то не получалось, но помогла заряженность нашей команды на игру.

Матч второго тура «Тобол» проведет 8 марта в гостях против «Жениса».