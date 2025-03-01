Сегодня, 1 марта, матчами в трех городах начнется чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Фото instagram.com/fctobol

В одном из стартовых матчей «Тобол» будет принимать на поле манежа «Тобыл Арена» новичка высшего футбольного дивизиона республики клуб «Улытау» из Жезказгана. А перед этой игрой костанайский клуб дозаявил 17-летнего воспитанника костанайского футбола защитника Аманжола Бакитжанова.

Накануне первого матча аким Костанайской области Кумар Аксакалов встретился с командой и пожелал успехов футболистам в стартующем чемпионате, отметив при этом, что основной целью и задачей клуба является борьба за самые высокие места:

- Для этого делается все необходимое. Пусть каждый матч приносит вам не только победы, но и новые яркие впечатления. Знаю, что вы готовы приложить все силы для достижения высоких результатов и радовать своих болельщиков отличной игрой. Верю в вас, в вашу командную работу и стойкость. Пусть новый сезон принесет множество ярких моментов, а ваши достижения станут гордостью нашего региона!

Представляем вашему вниманию заявку ФК «Тобол» на сезон-2005

Костанайский «Тобол» со спонсорами команды / Фото instagram.com/fctobol

вратари:

№1 - Султан Бусурманов (Казахстан),

№35 - Юрий Мелихов (Казахстан),

№44 - Данил Устименко (Казахстан),

защитники:

№3 - Роман Асранкулов (Казахстан),

№55 - Иван Миладинович (Сербия),

№5 - Пап-Альюн Ндиайе (Франция),

№23 - Темирлан Ерланов (Казахстан),

№15 - Марко Вукчевич (Черногория),

№38 - Аманжол Бакитжанов (Казахстан),

полузащитники:

№20 - Нургайни Бөрибаев (Казахстан),

№7 - Жаслан Жумашев (Казахстан),

№8 - Бейбит Галым (Казахстан),

№13 - Цотне Мосиашвили (Грузия),

№10 - Ахмед Эль Мессауди (Марокко),

№21 - Радослав Цонев (Болгария),

№6 - Эссьен Эдедем (Нигерия),

№11 - Ислам Чесноков (Казахстан),

№17 - Александр Зуев (Казахстан),

№22 - Мейрамбек Калмырза (Казахстан),

№27 - Наурызбек Жагоров (Казахстан),

№19 - Данияр Усенов (Казахстан),

№16 - Виктор Брага (Бразилия),

нападающие:

№14 - Николай Сигневич (Беларусь),

№77 - Давид Энен (Того),

главный тренер - Нурбол Жумаскалиев (Казахстан).

Одна из последних тренировок «Тобола» перед стартом чемпионата / Фото instagram.com/fctobol

Напомним, что на прошедших в Турции двух учебно-тренировочных сборах «Тобол» провел семь контрольных матчей, в которых одержал победу над клубом из Узбекистана «Согдиана» (Джизак) - 4:2 (голы: Чесноков - с пенальти, Зуев, Ерланов, Сигневич), завершил вничью встречи с клубом из Венгрии «Вашаш» (Будапешт) - 2:2 (голы: Жумашев - 2), российскими «Черноморцем» (Новороссийск) - 1:1 (гол: Зуев) и «Шинником» (Ярославль) - 2:2 (голы: Чесноков, Калмырза) и уступил клубу из Косово «Балкани» (Сува-Река) - 0:1, «Крыльям Советов» (Самара) - 0:3 и клубу «Рига» из столицы Латвии - 1:2 (гол: Сигневич - с пенальти).

Начало матча первого тура «Тобол» - «Улытау» в 18:00, вход бесплатный.

Также сегодня пройдут матчи «Атырау» - «Елимай» и «Ордабасы» - «Актобе». А завтра программу тура продолжат встречи «Кайсар» - «Женис», «Туран» - «Окжетпес», «Кызылжар» - «Жетысу» и «Астана» - «Кайрат». Кстати петропавловский клуб свой первый матч будет проводить в Костанае в манеже «Тобыл Арена» (начало в 17:00).

А «Тобол» 2 марта проведет презентацию команды в «Жастар Сарайы». Начало мероприятия в 17:00. Для болельщиков клуба подготовлена развлекательная программа с призами от ФК «Тобол» и БК Olimpbet.