В Рудном, в Ледовом дворце «Горняк Арена», прошел четвертый поединок в рамках 1/4 финала второго этапа - этапа плей-офф Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy между местным «Горняком» и клубом «Хумо» из Узбекистана.

Так «Горняк» оборонялся в домашнем матче с «Хумо» / Фото pro.ligasy.kz

Ташкентцы вели в этой серии со счетом 3:0, одержав победы на своем льду - 5:3 и 4:3 ОТ и переиграв рудничан в первом гостевом матче - 3:1. А путевку в полуфинал чемпионата получает команда, одержавшая четыре победы.

Первый период четвертого четвертьфинального поединка прошел при значительном игровом преимуществе хозяев льда, практически каждую минуту угрожавшие воротам соперника, нанеся по ним 20 бросков за 20 минут. Игроки ташкентского клуба в ответ сделали семь бросков, но с ними справился голкипер «Горняка» Владислав Нурек.

А рудничане сумели открыть счет. На 15-й минуте Никита Ляпунов выиграл вбрасывание на правом краю в зоне защиты «Хумо». Шайбу подобрал партнер по нападению Андрей Ревацкий и отправил ее к левому борту подключившемуся к атаке защитнику Алексею Власкину. Тот обработал шайбу и поперечной передачей вернул ее открывшемуся у противоположного борта Ревацкому, который нанес бросок в направлении ворот. И шайба от клюшки капитана ташкентского клуба Эдгарса Сиксны, попытавшегося ее выбить, закатилась по льду в левый нижний угол ворот мимо дезориентированного вратаря ташкентцев Глеба Моисеева - 1:0. Счет в первом периоде, прошедшем в корректной борьбе без единого удаления, больше не изменился.

Во втором игровом отрезке, который также прошел без удалений, инициатива перешла к гостям, теперь уже которые вдвое перебросали хозяев. И на этот раз одна из 16-ти попыток ташкентских хоккеистов оказалась результативной. На пятой минуте периода защитник «Хумо» Станислав Боровиков сравнял счет.

Желание забросить у принесшего победу «Горняку» Евгения Степанова было хоть отбавляй / Фото pro.ligasy.kz

Ничейный результат продержался более получаса игрового времени. А в третьем периоде дело дошло и до удалений. В середине этого отрезка в меньшинстве остался «Горняк», в составе которого был наказан нападающий Евгений Степанов за задержку соперника клюшкой, но хозяева в эти две минуты надежно сыграли в обороне. А вот после удаления в составе «Хумо» за полторы минуты до окончания матча «Горняку» понадобилось всего 12 секунд, чтобы реализовать большинство. Сделал это Степанов, который после передачи Романа Поляничева броском по центру от синей линии вывел свою команду вперед.

Ташкентский клуб после пропущенного гола поменял вратаря на шестого полевого игрока, а к тому же за полминуты до финальной сирены у «Горняка» был удален за толчок соперника клюшкой Владимир Кротов. Но и при игре в формате «четыре на шесть» рудничане выстояли и добились первой победы в четвертьфинале - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0), сократив и свое отставание в серии - 1:3. А это означает, что борьба за путевку в полуфинал команды продолжат в Ташкенте, и пятый матч этого противостояния состоится 2 марта.

Между тем, определился первый участник полуфинала чемпионата Казахстана. Им стал кокшетауский «Арлан», который и четвертом матче четвертьфинальной серии обыграл столичный «Номад». Таким образом счет в этой серии стал 4:0 (3:1 и 2:0 в Кокшетау, 3:2 и 5:0 в Астане).

«Сарыарка» переиграла в гостях в овертайме «Алматы» - 1:0 ОТ, и счет в этой серии стал равным - 2:2 (2:4 и 3:4 ОТ2 в Караганде, 4:3 ОТ и 1:0 ОТ в Алматы).

«Торпедо» нанесло в гостях поражение «Актобе» со счетом 5:3 и укрепило преимущество в серии - 3:1 (2:1 ОТ и 3:2 ОТ в Усть-Каменогорске, 3:6 и 5:3 в Актобе).